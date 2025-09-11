Persiste compleja situación electroenergética en Villa Clara: priorizan restablecimiento paulatino

De acuerdo con el directivo, la provincia se encuentra operando con una capacidad limitada. «En estos momentos, Villa Clara solo dispone de 30 Megawatts (MW) para brindar servicio», explicó Pérez Reyes.

Esto da como resultado que solo 37 de los más de 160 circuitos en el territorio cuenten con energía en la mañana de hoy.

El reporte oficial detalla que municipios como Corralillo permanecen completamente sin servicio, mientras que en Manicaragua solo se pudo alimentar la línea del circuito 332 durante la madrugada. En ese periodo, se logró servir a 40 circuitos con 67 MW, pero la disponibilidad de generación disminuyó con el inicio de la mañana.

Pérez Reyes aclaró que Villa Clara está enlazada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). «En la medida de la disponibilidad de generación que se brinde a nivel nacional, el servicio se restablecerá de forma paulatina», aseguró.

El plan de restablecimiento priorizará los circuitos que no recibieron electricidad durante el horario nocturno.