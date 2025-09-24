Introducirán nueva vacuna contra el virus del papiloma humano

A finales de octubre Villa Clara introducirá la vacuna VPH-CECOLIN contra el virus del papiloma humano (VPH), como parte de un programa nacional que establece su período de vacunación durante un mes.

Según informó la licenciada Yusimy Pedraza Sánchez, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones en Villa Clara, comprenderá a las niñas de 9 años a través de sus escuelas, y con aquellas que no los hayan cumplido en el momento de aplicarla se procederá, una vez que arriben a esa edad, en el vacunatorio de su área de Salud.

La especialista precisó que la etapa inicial solo abarcará a las niñas de cuarto grado, y en dependencia de las disponibilidades económicas del país, se extenderá a otro grupo de edades.

Villa Clara incluirá, además, a las de 9 años vinculadas a escuelas de la enseñanza especial, independientemente del grado escolar en que se encuentren, por lo que el universo a inmunizar supera las 3000 menores.

Habrá un período de recuperación en enero para las que, por diversas causas, no pudieron recibirla en la fecha fijada.

En el caso de las que tengan la edad y presenten enfermedades discapacitantes que les impidan asistir a la escuela, se procederá en los vacunatorios o en los puntos establecidos de su área de Salud.

Pedraza Sánchez argumentó que el VPH se adquiere por trasmisión sexual y resulta causante de la totalidad del cáncer cérvico uterino, sin descartar otros tipos de neoplasias, como el de vagina, vulva, ano, pene y en la parte media de la garganta (orofaringe).

«El propósito, dijo Yusimi Pedraza, es vacunar a las niñas antes de que inicien las relaciones sexuales, a partir de las cuales puede ocurrir la infección con el VPH. Vale aclarar que la inmunización protege, de forma indirecta, a otros grupos poblacionales como el masculino y logra mayor efectividad».

Características de la vacuna

Es de producción china, está precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 2021, e inmuniza contra los genotipos de mayor riesgo oncogénico para las Américas y Cuba.

Se considera altamente efectiva según investigaciones que revelan que previene el cáncer cérvico uterino en un 87 % de las menores vacunadas, siempre que se detecte en edades tempranas.

Otra de sus ventajas recae en la propiedad inmunogénica (capacidad de generar respuestas inmunes), pues a través de los años se ha podido registrar un mayor número de anticuerpos ante una infección natural, por lo que resulta válida en una sola dosis.

De acuerdo con estudios internacionales, el VPH está conformado por más de 200 virus relacionados e infestan mediante las relaciones sexuales vaginales, orales y anales.

El grupo de los considerados de alto riesgo son los causantes de varios tipos de cáncer.

En Cuba los tumores malignos ocupan la segunda causa de muerte, y dentro de estos aparece el cérvico uterino en el cuatro lugar.