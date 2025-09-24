Debaten las líneas de trabajo la Organización de Pioneros en Villa Clara

Los días 23 y 24 de septiembre se desarrolló, en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, la clase metodológica de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). Estuvieron presentes Yamilet Herrera Alfonso, directora general de Educación Provincial, y Hermes Aguilera Pérez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutiérrez)

Participaron subdirectores de Educación, jefes del trabajo metodológico y representantes de la organización pertenecientes a los 13 municipios Entre los temas tratados en la reunión se destacaron las líneas de trabajo nacional y la presentación de los procesos pioneriles venideros.

«La principal línea de trabajo radica en motivar la participación para conmemorar el centenario de nuestro Comandante en Jefe, y estamos próximos al 65 aniversario de la OPJM. Hemos pensado en nuevos concursos, y se les dará un toque fidelista a los ya existentes, para buscar un mayor protagonismo de los niños», expresó Lázaro Camilo Mestre Aguilar, presidente provincial de la OPJM.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutiérrez)

Estos días de aprendizaje permitieron a la parte adulta de la organización prepararse para desarrollar las clases metodológicas a nivel municipal, el día 26 de septiembre. El trabajo realizado contribuirá, además, a una mejor aplicación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes desde el sistema provincial de Educación.