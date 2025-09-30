Conmemoran encuentro con Fidel en la Plaza del Che hace 29 años

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara y Santa Clara, así como representantes de organizaciones políticas y de masas del territorio conmemoraron, este 30 de septiembre, el aniversario 29 de la presencia de Fidel en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Guevara.

Durante el acto, con sede en el complejo monumental, Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en la capital provincial, destacó la trascendencia de esa fecha en la que el Comandante en Jefe elogió a los villaclareños por su capacidad de vencer dificultades y obstáculos.

(Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

López Valdés recordó la visita como una jornada que pervive en la memoria histórica de Santa Clara. Asimismo, expresó que este año el homenaje adquiere una significación diferente, en virtud del programa que se lleva a cabo por el centenario de Fidel.

Aquel 30 de septiembre de 1996, cientos de villaclareños aclamaron al líder histórico de la Revolución cubana. El pueblo ansiaba su presencia en la plaza que se había construido como homenaje al Che, y que aún no había visitado.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entonces primer secretario del Partido en la provincia, le transmitió aquel sentimiento popular, y le pidió convocar al pueblo para reunirse con él en la tarde del 30. No sin antes preguntar la forma en que se convocaría y otros detalles de cómo sería el encuentro, Fidel aceptó.

Una frase pronunciada aquel día por el líder histórico quedó en la memoria: «Villaclareños, santaclareños, eso es lo que pensamos de ustedes, eso es lo que pensamos de nuestros compatriotas, esa es la convicción de que sabrán cumplir con el deber, de que sabrán realizar y llevar a cabo todo lo que hacen en este tiempo para alcanzar la victoria».