Reconocen desempeño de Azumat Villa Clara

Los resultados económicos y de servicios de la Empresa Logística Sucursal Azumat Villa Clara, considerada entre homólogas como puntera del país, valieron a esa entidad reconquistar la condición de Vanguardia Nacional, distinción que, por sexta ocasión consecutiva, ratifica el empuje productivo de sus agencias ubicadas en enclaves definitorios de las estrategias del sector agroindustrial azucarero de la provincia.

A pesar de la limitación de insumos y carencias de combustible el plan de ventas registró un 92 % y las utilidades rebasaron los 7 millones 081 mil pesos, dijo Yara Vaillant Lara, asesora jurídica de la entidad en la lectura del informe económico de los resultados conseguidos el pasado año.

En el acto celebrado en la sede de la Sucursal —precisamente en la celebración del aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución—, trabajadores destacados del sector recibieron reconocimientos por sus aportes individuales a labores productivas.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, resaltó el vínculo que logra la entidad con formas de gestión no estatal, así como el fomento cañero y de diversificación de cultivos varios y la producción carnes de cerdo, pollo y huevo obtenidas en áreas ubicadas en Tahón, Remedios.

Ahí radica la Agencia de Producciones Agropecuarias, también merecedora por cinco años consecutivos de la distinción de Vanguardia Nacional, responsable de garantizar ventas de caña de azúcar a entidades fabriles de la localidad, así como los aseguramientos de alimentos a la entidad rectora en la provincia.

Selección de trabajadores destacados de la provincia, por áreas y agencias, durante el pasado año en la entidad de servicios y producción de alimentos. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Azumat Villa Clara, dijo Héctor Campanioni Echemendía, director general de la Empresa Logística, perteneciente al grupo estatal que acoge la producción de azúcar, derivados y electricidad en el país, llamó a la Sucursal de la provincia «locomotora del sector», por la amplitud de territorio y funciones que abarca, así como los indicadores económicos y productivos que trascienden en ámbitos estratégicos de desarrollo.

Significó las prestaciones de servicios digitales que asumen, así como de independencia energética con el empleo de un pequeño parque fotovoltaico y la producción de alimentos para el autoabastecimiento de la entidad.

En la ceremonia, a la cual asistieron Milaxis Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, además de Yrrael Rouseaux Mansfarroll, máximo dirigente del Sindicato del ramo (SNTA) y de Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba ( CTC) en el territorio, Efraín Fundora Ortega, director de la entidad y una representación de los 162 trabajadores del centro recibieron la distinción que los reconoce como Vanguardia Nacional por el desempeño colectivo conseguido durante el pasado año.