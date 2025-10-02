Rehabilitarán hospital provincial clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro

El impulso a las inversiones que trascienden en el hospital provincial clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara, que tendrá como protagonistas empresas estatales, mipymes y proyectos de desarrollo local, con el empleo de parte de las utilidades para cumplir con su encargo social, permitirá avanzar en tareas apremiantes a más corto plazo, a fin de elevar la calidad de los servicios médicos con destino al pueblo, con una imagen renovada de esa institución de carácter regional.

En un encuentro sostenido este miércoles 1º de octubre en el centro asistencial por Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y su gobernadora Milaxy Sánchez Armas, con entidades involucradas en esta misión, la máxima autoridad partidista en el territorio destacó que entre las tareas a acometer, se encuentra la intervención de 32 salas, el área de la guardia médica y otros locales, así como mejoras en el alumbrado y red hidrosanitaria, cuyas acciones estarán dedicadas al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, el aniversario del Triunfo de la Revolución cubana, y el 9no Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, agradeció la voluntad de los nuevos actores de la economía y proyectos de desarrollo local, en los empeños por transformar el centro asistencial insigne de la provincia. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Programas similares tendrán lugar en el hospital psiquiátrico de Santa Clara y el Centro Médico Psicopedagógico Freddy Maymura Hurtado, así como en el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, el hospital oncológico Dr. Celestino Hernández Robau, y los hospitales de Sagua la Grande, Caibarién y Placetas, entre otros centros, con el apoyo de empresas situadas en esos territorios.

Asimismo, para dar continuidad a la iniciativa que comenzó en el hospital infantil José Luis Miranda con el apoyo de la Empresa de Tabaco Torcido Villa Clara, se convocará a reuniones mensuales con los organismos involucrados, para chequear la marcha de la tarea y reconocer las entidades destacadas, con el rescate del movimiento político Villa Clara con todos.

La rehabilitación del «Arnaldo Milián Castro» comprende también el teatro, el cambio de señaléticas y ubicación de vallas exteriores, y el rescate de áreas verdes y la jardinería.

Aun cuando las acciones constructivas aún no han comenzado, las autoridades de Villa Clara agradecieron el compromiso de organismos en el acompañamiento del proceso de rehabilitación de la institución sanitaria, que incluirá el ordenamiento de piqueras de coches y áreas comerciales situadas en su entorno.