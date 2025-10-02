Informan sobre lesionados por incendio en hotel de Caibarién

Santa Clara, 2 oct (ACN).— Los tres lesionados en un incendio ocurrido hoy en el hotel Brisas del Mar de Caibarién, en Villa Clara, fueron trasladados a la Sala de Quemados del hospital Arnaldo Milián Castro en la capital provincial, donde reciben atención especializada.

El doctor Yandry Alfonso Chang, director de asistencia médica y medicamentos de la Dirección General de Salud en Villa Clara, informó a la Agencia Cubana de Noticias sobre el estado de los pacientes, alcanzados en la mañana del jueves 2 de octubre por el fuego tras la explosión de un cilindro de gas licuado.

Precisó que Geovany Lugo Bacallao, de 53 años de edad, residente en Caibarién, sufrió quemaduras en el 49.25 por ciento (%) de su superficie corporal y se reporta en estado crítico.

Yoan Alonso Amado, de 28 años de edad, residente en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo de Caibarién, presenta quemaduras en el 25.25 % de su superficie corporal; su estado se reporta como muy grave.

Diego Martínez García, de 38 años, residente en Caibarién, tiene quemaduras en el siete % de su superficie corporal; su estado se reporta como menos grave.

El equipo médico del Hospital Arnaldo Milián Castro trabaja intensamente para estabilizar a los pacientes; la institución cuenta con el tratamiento necesario para este tipo de lesiones, concluyó Alfonso Chang.

Nelson Águila Ravelo, director provincial de Alojamiento y Gastronomía, explicó que desde que se supo del incidente se trasladaron hasta el hospital para apoyar a los familiares y acompañarlos en este difícil proceso.

Los hospitalizados son trabajadores de servicios del hotel, dos cocineros y el administrador de la instalación. (Henry Omar Pérez)