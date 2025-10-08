Villa Clara rinde homenaje al Che en el aniversario 58 de su caída

El acto de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí se realizó en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara.

Iniciación de pioneros en Villa Clara.
(Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)
Amalia Ramírez Rodríguez
08 Octubre 2025

En la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, como en toda Cuba, alumnos que cursan el primer grado en la enseñanza primaria recibieron este 8 de octubre su pañoleta azul e ingresaron formalmente a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), asumiendo el compromiso bajo la consigna: «Pioneros por el comunismo: seremos como el Che».

Primera secretaria del Partido y la gobernadora de la provincia encabezaron el cambio de flores en Memorial.
La primera secretaria del Partido en la provincia, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Sánchez Armas, encabezaron la ceremonia de cambio de flores. 

Como gesto de permanente homenaje, se realizó el histórico cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha.

Estudiantes del IPVCE Ernesto Che Guevara rindieron homenaje al Guerrillero Heroico.
Estudiantes del IPVCE Ernesto Che Guevara rindieron homenaje al Guerrillero Heroico. (Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)

El acto reafirmó que el legado del Che sigue inspirando a las nuevas generaciones cada día.

