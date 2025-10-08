Villa Clara rinde homenaje al Che en el aniversario 58 de su caída

En la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, como en toda Cuba, alumnos que cursan el primer grado en la enseñanza primaria recibieron este 8 de octubre su pañoleta azul e ingresaron formalmente a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), asumiendo el compromiso bajo la consigna: «Pioneros por el comunismo: seremos como el Che».
Como gesto de permanente homenaje, se realizó el histórico cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha.
El acto reafirmó que el legado del Che sigue inspirando a las nuevas generaciones cada día.