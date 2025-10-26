Evalúa Grupo Temporal de Trabajo en Villa Clara los preparativos ante huracán Melissa

La protección de la población es la principal prioridad, y aun cuando, según pronósticos, el huracán no afectará directamente al territorio, se llamó a mantener la información y adoptar las medidas pertinentes.

En reunión este domingo 26 de octubre, el Grupo Temporal de Trabajo en Villa Clara evaluó las estrategias y medidas adoptadas por los subgrupos de trabajo y municipios, en respuesta al inminente paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

El órgano fue presidido por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

El máster en Ciencias Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos en el Centro Meteorológico Provincial, explicó sobre la evolución de Melissa en las últimas horas, convertida en un huracán de alta intensidad.

Por su parte, Lizardo González Saavedra, delegado de Recursos Hidráulicos, dijo que aun cuando no ha habido mucho cambio respecto al estado de llenado de los principales embalses se mantiene su monitoreo.

En tanto Yamile Herrera Alfonso, directora provincial de Educación, explicó que en todos los niveles educativos sesionarán con actividades complementarias, en tanto los círculos infantiles se mantendrán prestando servicios a las madres que estén laborando.

Asimismo, se debatieron aspectos cruciales como la situación eléctrica, servicios comunales, disponibilidad de combustible, evacuación de zonas de riesgo, la protección de infraestructuras, y la atención a la población vulnerable, entre otros.

La también presidenta del Grupo Temporal de Trabajo hizo el llamado a no subestimar ninguna situación, siendo lo primero la protección de la población, a la cual hay que mantener informada para que siga las recomendaciones de las autoridades.

Aun cuando el huracán no pase por el territorio, según los pronósticos, hay que seguir buscando soluciones, trabajar incansablemente para salvaguardar la vida y bienes de nuestros ciudadanos, por lo que es crucial continuar las orientaciones sobre cómo enfrentar al poderoso huracán Melissa.

El órgano continuará monitoreando la situación y mantendrá a la población actualizada a través de las diferentes vías oficiales. (Ramón Ávalos Rodríguez)

Compartir