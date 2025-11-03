Amplia jornada de higienización en Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro

Una jornada de trabajo voluntario tuvo lugar en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara, como parte del intenso programa de higienización que vive la provincia en el enfrentamiento a las arbovirosis.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; encabezaron la movilización, a la que también asistieron las principales autoridades sanitarias del territorio, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, y trabajadores del Partido y del Gobierno.

(Foto: Oscar Salabarría)

El Cuerpo de Guardia, el departamento de Imagenología, todos los pasillos de la planta baja y áreas exteriores de la prestigiosa institución asistencial recibieron una limpieza profunda que incluyó paredes, ventanas, cristalería y mobiliario.

«En este centro que presta servicios a varias provincias cubanas, ha iniciado un amplio proceso inversionista que incluye la revitalización de sus 32 servicios, la lavandería, la cocina central, todas las consultas externas, los salones quirúrgicos, el área de cuerpo de guardia y de observación», aseguró la primera secretaria Partido en esta central geografía, Susely Morfa González.

En este sentido, Maglin Del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba CTC en Villa Clara, dijo que el aporte de la clase obrera a la limpieza y embellecimiento de este y otros centros hospitalarios, continuará como parte del programa de trabajo Villa Clara con Todos.

(Foto: Oscar Salabarría)

Durante esta semana, ocurrieron movilizaciones similares en la institución asistencial, protagonizada por trabajadores del Sindicato de la Hotelería y el Turismo, también en el Cardiocentro Ernesto Che Guevara y en otros centros de salud de la provincia.