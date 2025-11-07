Una graduación de batas blancas

La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara celebró el viernes 7 de noviembre su 57 Ceremonia de Graduación en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara. En esta ocasión, 815 estudiantes recibieron sus títulos como nuevos profesionales de la Salud.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez de Armas, presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y el Dr. Calixto Orozco Muñoz, rector de la UCMVC.

«¿Por qué curamos? Porque nos entregamos en cada una de nuestras profesiones a sentir compasión y amor, a servir a las comunidades y personas más necesitadas. Portar el uniforme de guardián de la salud resulta un compromiso enorme con el pueblo, que nos admira y al que nos debemos», expresó el rector de la casa de altos estudios en las palabras centrales.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de distinciones a 23 graduados que integran la vanguardia «Mario Muñoz Monroy». Asimismo, se otorgó el Premio al Mérito Científico a los estudiantes destacados en la investigación.

Se diploman en esta promoción tres estudiantes extranjeros, pertenecientes a Trinidad y Tobago, Suecia y Granada. Se demuestra así el alcance internacional de la educación médica cubana.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutiérrez)

La ceremonia concluyó con la entrega masiva de títulos a estos nuevos integrantes del sistema de salud cubano. Al cerrar su etapa estudiantil, enfrentan el compromiso de llevar en sus acciones la esencia inquebrantable de la medicina cubana.