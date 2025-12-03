Villa Clara honra la Medicina con alma de pueblo

En el centenario de su natalicio, Fidel volvió a ser presencia y guía. Desde su Casa de Trabajo, Villa Clara celebró el Día de la Medicina Latinoamericana con un acto que conjugó historia, gratitud y compromiso. La jornada fue, ante todo, un homenaje a quienes sostienen con tesón la salud pública cubana: médicos, enfermeras, técnicos, estomatólogos, científicos, estudiantes y personal de apoyo que hacen de su labor una trinchera cotidiana.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

«Nos reunimos hoy no solo para conmemorar una fecha, sino para celebrar un legado. Celebramos la vida, el sacrificio y la ciencia en esta tierra villaclareña, centro geográfico de la Revolución y faro indiscutible de la medicina cubana», expresó la Dra. Nayleth Pérez Estupiñán, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud.

Durante el acto se entregó el sello 50 Aniversario a un grupo de profesionales con cinco décadas de entrega. En nombre de ellos habló el Doctor en Ciencias José Ramón Ruiz Hernández, quien evocó una frase martiana para resumir el espíritu de su generación: «La vida debe ser diaria, movible, útil… el primer deber de un hombre en estos días es ser un hombre de su tiempo». Con emoción, recordó cómo muchos de sus compañeros, nacidos en circunstancias humildes, jamás imaginaron llegar a ser científicos o profesionales destacados. «Todo esto fue posible porque en Cuba hubo una Revolución social que puso a todos en igualdad de condiciones para desarrollar sus potencialidades sin discriminación de ningún tipo», afirmó.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

También fueron reconocidas con la medalla Piti Fajardo varias mujeres con más de 20 años de labor en el sector. Para la doctora Clara O' Reilly Arboláez, la distinción fue una sorpresa emotiva: «Pensé que solo me habían invitado al acto, y que me escogieran a mí, entre tantas personas valiosas, me emocionó profundamente».

Por su parte, la doctora Tania Cecilia Casanova Arencibia, con más de tres décadas dedicadas a la medicina familiar, expresó: «Este reconocimiento es un honor y también un compromiso: seguir batallando por la excelencia y contribuir al desarrollo de la salud en Villa Clara».

La Dra. Pérez Estupiñán recordó que, aunque hoy no se exhibe el mejor indicador de mortalidad infantil, «no hemos renunciado a la calidad ni a la calidez en la atención». Y evocó los momentos más duros de la pandemia: «Los hospitales, los consultorios, los centros de aislamiento fueron trincheras. Ustedes se convirtieron en la primera línea de defensa, demostrando que el mayor recurso de Cuba es el corazón de su personal de salud».

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

En un año de profundo significado, la medicina cubana volvió a celebrar su día con la certeza de que su alma fue forjada por Fidel. «Si la medicina cubana tiene un alma, ese alma fue forjada por él. Nos enseñó que la salud no es una mercancía, sino un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado», concluyó.