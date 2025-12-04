Celebra Centro de Bioactivos Químicos su 35 aniversario

Inmersos en el ensayo clínico fase III «Eficacia y seguridad del Dermofural® 0,15% en el tratamiento de infecciones bacterianas leves en úlceras de Pie Diabético», que se desarrolla en diferentes áreas de Salud de la ciudad de Santa Clara, celebra su aniversario 35 el Centro de Bioactivos Químicos (CBQ).

Con el Dermofural® esta entidad obtuvo el primer registro de uno de sus productos para uso humano, en el año 2007. Dicho ungüento se incluyó en el Cuadro Básico de Medicamentos desde 2008 hasta 2016, indicado para para el tratamiento externo de infecciones producidas por dermatofitos (hongos).

En esta ocasión, y teniendo en cuenta resultados experimentales sobre la actividad antibacteriana de su principio activo, la furvina, se decidió confirmar este nuevo uso, para volver a incorporar el fármaco al cuadro básico como una opción terapéutica a los pacientes de pie diabético.

El Centro de Bioactivos Químicos es una entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) subordinada al Ministerio de Educación Superior (MES) y enclavada dentro de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Destaca por sus aportes en la exportación de uno de sus productos líderes, el Vitrofural®, un resultado de la ciencia y la técnica que se comercializa por más de una década, nacional e internacionalmente y que obtuvo en enero del 2021 el Premio Innovación Nacional.

(Foto: Tomada de la página de Facebook del CBQ)

El CBQ se enfrasca en producciones que se engloban en dos grandes grupos, las que se obtienen por síntesis química (Furvina y Vitrofural®) y las que se logran por productos naturales, entre ellas están la familia de propóleos, tinturas a diferentes concentraciones y extracto blando. También se producen el CBQ-AgroG® y el CBQ-VTC®, a partir de materias primas de producciones nacionales.

Además, brindan servicios científico-técnico, como los ensayos analíticos, ecotoxicológicos y toxicológicos. La producción científica avalada por la publicación en revistas internacionales, la obtención de premios Academia de Ciencia y la participación en eventos dentro y fuera de Cuba confirman el prestigio de una institución que nació por el impulso y la visión del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, un 4 de diciembre de 1990.

La ceremonia de homenaje al trigésimo quinto cumpleaños del CBQ tuvo lugar, este jueves, en la Sala XXXV Aniversario de la Universidad Central. El vicerrector primero de la casa de altos estudios, Dr. C. Yunier Valeriano Medina le concedió al Centro el reconocimiento especial Aniversario 70 de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, el cual se otorga para agradecer la consagración, dedicación y esfuerzos de personalidades y entidades, nacionales y extranjeras que sostenidamente han estado al servicio de la educación, la ciencia, la investigación, la producción, la cultura, la defensa de la patria.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Central, Dr. C. Raciel Lima Orozco, quien reconoció la constancia de sus investigadores, quienes han sido capaces de demostrar que se puede hacer ciencia seria desde una provincia del país y sin contar con todos los recursos para ello.

Por su parte, la Dr. C. María Isabel Díaz Molina, directora general del CBQ, recorrió, en su discurso, la historia del Centro, rememoró el impulso del Dr. C. Nilo Castañeda Cancio, fundador de la institución que también dirigió la Dr. C. Zenaida Rodríguez Negrín. Además, impulsó a sus trabajadores a seguir haciendo ciencia para y por el desarrollo de Cuba.

El acto terminó con un emotivo homenaje a los jubilados del Centro, quienes recibieron el aplauso colectivo como una forma de agradecimiento por su dedicación.