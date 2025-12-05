Reconocen a trabajadores y empresas de la Construcción en Villa Clara

El viernes 5 de diciembre tuvo lugar, en la UEB Carpintería Constantino Pérez, de Santa Clara, el acto provincial por el Día del Trabajador de la Construcción.

La jornada fue propicia para reconocer la labor de obreros y empresas del sector en el territorio, así como el empeño y la ayuda de mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos vinculados a la construcción.

(Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Aldo Rafael Leiva Pérez de Alejo, director de la UEB Constantino Pérez, declaró que ese colectivo laboral ha estado inmerso en tareas de impacto social y otros planes estatales, y el cumplimiento de estas les confirió el mérito de la sede por el acto provincial en 2025.

Dentro de las acciones productivas y de impacto de la carpintería, sobresalen, entre otras, la confección de los moldes para los elementos prefabricados de los paneles fotovoltaicos de la provincia.

(Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

La celebración contó con la presencia de Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; Dilky Ponce Expósito e Isael Rodríguez Rodríguez, miembros del Buró Provincial del Partido, además de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC) a nivel nacional y provincial, representantes de las organizaciones políticas y de masas y los propios obreros del sector.

Once trabajadores recibieron la medalla Armando Mestre Martínez, distinción honorífica que se otorga a cubanos pertenecientes al SNTC en reconocimiento a relevantes méritos y por su activa participación en el desarrollo constructivo integral del país. Se entregó a hombres o mujeres (obreros, técnicos o directivos) que han laborado en el sector por 20 años o más, y que por su actitud y desempeño merecieron esa distinción.

(Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

También se reconoció a cuatro cuadros jóvenes con éxitos en el cumplimiento de sus principales tareas; empresas destacadas en esta etapa, por su acatamiento de las tareas sindicales y productivas, y el aporte al desarrollo de la soberanía energética de la provincia. Fueron reconocidas la Empresa Electromecánica Villa Clara, la Ecoing 25, la Empresa de Construcción y Montaje, entre otras entidades.

La dirección del Partido y el Gobierno en la provincia resaltó el quehacer de los trabajadores del sector, con énfasis en la construcción de los parques fotovoltaicos y en otros encargos sociales como la edificación.