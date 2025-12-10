Sesiona en Villa Clara Pleno Provincial del Partido

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y su gobernadora Milaxy Sánchez Armas, presidieron el Pleno Provincial del Partido, efectuado este martes en la sede de la organización partidista en Santa Clara.

El encuentro, que contó con la participación de los integrantes Buró del Partido y de su Comité Provincial, centró la atención en los resultados alcanzados en el año 2025 en la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en medio de un contexto complejo marcado por el recrudecimiento del Bloqueo que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y el difícil escenario internacional.

En el informe presentado, se conoció que Villa Clara cuenta con más de 40 000 campesinos pertenecientes a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), incorporados a distintas formas productivas, donde resulta necesario fortalecer y completar las juntas directivas para dar seguimiento a la contratación y la comercialización de las producciones, así como lograr mayores aportes alimentarios.

También fue abordada de manera crítica la persistencia de impagos a productores, y la prevalencia de tierras ociosas, pues aunque continúa el proceso de entrega de las solicitadas, no se avanza al ritmo deseado en las otorgadas a jóvenes, las de uso colectivo, y las destinadas al autoconsumo estatal.

En la reunión también se constataron los avances de la campaña de frío, donde se prevé plantar más de 40 000 hectáreas de viandas, hortalizas, granos y frutales, cuya cifra superaba las 5 000 hectáreas al cierre de septiembre, con el cumplimiento de lo planificado para la etapa.

Asimismo, se sobrecumple la siembra de plátano extradenso, aun cuando falta mucho por hacer en el municipio de Santa Clara; en tanto, avanza el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, con la construcción de 28 organopónicos y progresos en la siembra de canteros. La provincia exhibe, además, más de 96 patios y parcelas dedicados, fundamentalmente, a las hortalizas y frutales.

Sobre el programa ganadero, no se logra recuperar la venta de leche al Estado, con algunos cumplimientos puntuales; mientras prosigue la recuperación del programa porcino.

La Agricultura en Villa Clara mantiene estrechos vínculos con la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y el Grupo Asesor Provincial al que pertenecen centros científicos y asociaciones, y cuenta con 129 proyectos de desarrollo local municipales en función de la producción de alimentos.

La primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, se refirió a la importancia de la Agricultura como sector estratégico para la seguridad nacional, que requiere para su desarrollo del cumplimiento de los planes productivos, y enfatizó en la importancia del destino de las comercializaciones en la red de mercados.

Asimismo, llamó a saldar las deudas con los productores y proteger el dinero en efectivo de los campesinos que residen en zonas de silencio, donde no pueden acceder a las plataformas de pago, como parte del proceso de bancarización.

Tras su discusión, los miembros del Comité Provincial del Partido aprobaron el informe presentado sobre los avances y retos en la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Por su parte, Milaxy Sánchez Armas, gobernadora provincial, destacó las potencialidades del territorio villaclareño para ampliar la siembra y producción de arroz, y la posibilidad de incorporar al programa otras tierras dispuestas en Corralillo y Punta Felipe en Santo Domingo, para lograr en el 2026 el autoabastecimiento de arroz en varios municipios, y disminuir el precio del cereal.

Sánchez Armas anunció, además, la celebración de las ferias de fin de año en los trece municipios, cuyo cronograma se dará a conocer por estos días.

Por su parte, Morfa González destacó los esfuerzos realizados en un año de grandes retos y de mucho trabajo, que demuestran que cuando la voluntad y unidad se imponen, hay resultados, y reconoció la participación del sistema empresarial y el sector privado en la rehabilitación de hospitales y centros asistenciales, con el empleo de parte de las utilidades generadas, en función del Programa Villa Clara con todos, y felicitó a los presentes, a pocas jornadas de concluir el año 2025.