Nota de Prensa del Comité Provincial del Partido en Villa Clara

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara aprobó la promoción de la compañera Taymí Pérez Fernández como miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad de los Servicios, en lugar de Yasser Hurtado Chinea, a quien le serán asignadas otras tareas.

Pérez Fernández, de 48 años de edad, es graduada de nivel superior (Licenciada en Psicología). Cursó el entrenamiento en la Escuela Superior del Partido Ñico López en el año 2022.

Posee una amplia trayectoria y experiencia en dirección política, en la que acumula más de 19 años; se inició como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas y transitó por varias responsabilidades en esa organización.

Posteriormente, en el año 2019, fue promovida al trabajo profesional del Partido en el Comité Municipal de Encrucijada, como funcionaria, miembro profesional del Buró para atender la actividad político-ideológica, hasta llegar a ser la primera secretaria y, a su vez, miembro del Buró Provincial del PCC, encargada de la atención de la Organización de Pioneros José Martí.

El Pleno del Comité Provincial del Partido reconoció los años de entrega del compañero Yasser en este órgano de dirección.

El Pleno fue presidido por la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara.