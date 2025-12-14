Pleno de la FMC en Villa Clara: balance, desafíos y compromiso con la base

Con el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo en la base y de consolidar el protagonismo de las mujeres en la transformación social, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Villa Clara celebró su pleno provincial, en un contexto marcado por los retos económicos del país y la urgencia de revitalizar la labor comunitaria.

El encuentro, presidido por Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la organización en el territorio, permitió pasar revista a los principales resultados del 2025 y proyectar las prioridades para el año entrante. Entre los logros más significativos, Díaz destacó la conmemoración del 65 aniversario de la FMC y el proceso de fortalecimiento estructural que permitió completar 400 bloques y más de 1 000 delegaciones, aunque reconoció que aún persisten zonas con debilidades organizativas.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Uno de los hitos del año fue la incorporación de más de 3 000 jóvenes a la organización, muchas de ellas en actos conmemorativos por el 95 cumpleaños de Vilma Espín, realizados en sitios históricos. También se resaltó el papel de las casas de orientación a la mujer y la familia, que graduaron a más de 5 000 personas en oficios útiles, el 90 % de ellas jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

En el ámbito económico, más de 700 mujeres accedieron a tierras en usufructo y otras 184 están en proceso de recibirlas. Además, 3 500 mujeres se incorporaron al empleo, muchas de ellas en el sector no estatal y en polos productivos como la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco, donde hoy el 56 % de la fuerza laboral son mujeres.

El movimiento “Mi patio produce” también mostró avances, con más de 1 000 nuevos patios incorporados a la agricultura urbana, mientras que el proyecto “Por amor y con amor” llevó servicios de peluquería y manicure a comunidades vulnerables, como parte del acompañamiento a personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

No obstante, el pleno también fue espacio para la crítica y la autovaloración. Las recomendaciones del Buró Político, tras la reciente rendición de cuentas de la FMC, señalaron la necesidad de «echar a andar la base», fortalecer el funcionamiento de bloques y delegaciones, y lograr una mayor vinculación con los delegados, presidentes de consejos populares y núcleos zonales.

Fe García Hernández, coordinadora general de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, subrayó que uno de los principales desafíos sigue siendo la escasa visibilización de las múltiples formas de violencia de género: «Todavía se naturalizan expresiones de violencia en espacios públicos, en el hogar, en los centros de trabajo. La prevención debe comenzar desde edades tempranas».

En esa misma línea, Mabel Dipote Mollinedo, secretaria de bloque en el consejo popular Capiro, compartió una experiencia que ilustra el impacto del trabajo comunitario: «Tuvimos el caso de un joven que había sido víctima de violencia desde la infancia. Gracias a la intervención de la consejería, no solo él, sino también su madre, su esposa y hasta el niño de la esposa recibieron atención especializada. Se logró salvar a una familia entera de la incidencia de la violencia».

Dipote resaltó además la importancia de la articulación entre la consejería, la defensoría y los activistas comunitarios: «Muchas personas no saben que existe este servicio gratuito, que pueden recibir orientación legal y acompañamiento psicológico sin tener que pagar un abogado. Eso puede marcar la diferencia entre el abandono y la esperanza».

El pleno reconoció también a mujeres destacadas con el sello 65 aniversario de la FMC y rat provincia destacada, alcanzada tanto el 8 de marzo como el 23 de agosto. Sin embargo, como expresó Díaz Rodríguez, «esa condición nos compromete aún más: el 2026 tiene que ser el año en que logremos que cada bloque y delegación funcione, que la federación esté donde está el problema, donde está la mujer».

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Entre las proyecciones para el nuevo año se incluyen: completar la plantilla de cuadros, garantizar la reserva de dirección, ampliar las casitas infantiles (actualmente 27 en la provincia), y continuar impulsando la autonomía económica de las mujeres. También se insistió en el papel de la FMC en la defensa del Código de las Familias, la atención a las mujeres del sector no estatal y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales.

El pleno cerró con un llamado a mantener vivo el Congreso en la base, a reforzar el control popular y a seguir haciendo Revolución «en tiempos difíciles, pero con la certeza de que las mujeres estarán en las primeras batallas».