Villa Clara: continúan inundaciones en comunidades; máximas autoridades indican proteger la población

Las intensas lluvias de la madrugada de este martes 16 de diciembre y los vertimientos de la presa La Quinta, situada en el municipio villaclareño de Camajuaní; han provocado el inicio de la evacuación en las comunidades de Pavón, Hoyón, El Santo, El Arroyo, La Sierra, Tierra Fría, La Loma y Pavo Real, en Encrucijada.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Sobre el puente de Pavón en el municipio villaclareño de Encrucijada, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, adoptan medidas ante las intensas lluvias que han afectado la provincia en la madrugada de este martes.

«La principal indicación es actuar rápido», insiste la secretaria.

En caso del embalse camajuanense La Quinta, ha recibido195 milímetros (mm) en las últimas 24 horas. El Río Sagua la Chica, alivia a 713 metros cúbicos por segundo. El Complejo Hidráulico, situado en las inmediaciones de esta cuenca, justo en el puente de Pavón, reporta 105 mm en 24 horas.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

«La Quinta» alivia en estos momentos a 56 metros cúbicos por segundo, cifra que debe aumentar en las próximas horas en dependencia de los escurrimientos, explica Lisardo González Saavedra, delegado provincial de Recursos Hidráulicos en Villa Clara.

Vehículos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias participan en la evaluación, así como otros medios de transporte pesados y ligeros, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova de Encrucijada. (Oscar Salabarría Martínez)