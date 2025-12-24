Analizan principales resultados del Citma en 2025

La delegación villaclareña del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) realizó el balance de la labor en 2025, año que concluye con la condición de provincia Destacada por el Día de la Ciencia Cubana.

El balance estuvo presidido por Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en la provincia; la gobernadora de Villa Clara, Milaxy Sánchez Armas, y Daimar Cánovas González, viceministro del Citma. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Para acreditar esos resultados, el Plan de Ciencia del presente año declara 505 proyectos, distribuidos en investigación-desarrollo e innovación tecnológica.

Durante el balance, presidido por Daimar Cánovas González, viceministro del Citma, y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia, se informó que Villa Clara cuenta con 247 proyectos de desarrollo local (PDL), de ellos, el 87 % son económicos–productivos. Se trabaja, además, con 33 proyectos de colaboración internacional en la provincia, distribuidos en las 8 líneas de la Estrategia de Desarrollo de la Provincia y de los que se benefician todos municipios.

María del Carmen Velasco, delegada territorial del Citma. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

La delegada provincial del Citma, Dra. María del Carmen Velasco Gómez, comenta que se diseñaron las bases y se ha completado la estrategia para la transición hacia una economía circular en la provincia. Se han identificado total de 61 entidades, que practican los principios de economía circular en los sectores priorizados y en organismos como el Minag, Minal, Mintur, Mindus, Mitrans, Azcuba.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentra la insuficiente cultura de la innovación en directivos de los organismos y municipios. Asimismo, es necesario incluir en el plan de economía de las entidades acciones para incrementar la calidad ambiental, que permitan disminuir los focos de contaminación en aguas terrestres y marinas.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Las perspectivas para 2026 incluyen lograr la exportación de servicios científicos tecnológicos por la delegación y los centros del Ministerio en el territorio. Asimismo, se plantea organizar un sistema de trabajo que asegure, con total prioridad. el cumplimiento del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.