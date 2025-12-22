Caricia: Otro año, un nuevo reencuentro

Jorge García junto a sus niños, pacientes en remisión de la sala de Oncohematología pediátrica de Santa Clara. (Foto: Grettel Rodríguez Bazán)
Miriam Elisa Peña López
21 Diciembre 2025
Por segundo año consecutivo, el proyecto Caricia reunió a los niños en remisión, pacientes de la sala de Oncohematología Pediátrica del Hospital José Luis Miranda de Santa Clara, para celebrar juntos la Navidad y el don de la salud.
El lugar escogido fue el Bar Restaurante Callejón de Tarfe, a donde los niños asistieron acompañados por sus padres y médicos. La mañana comenzó con unas sentidas palabras de bienvenida a cargo de Jorge García, alma y líder de este proyecto que desde el año 2018 apadrina la sala de Oncohematología.
Caricias, con la colaboración de un grupo de personas desde Alemania, ha logrado donar medicamentos, insumos médicos, computadoras, equipos de climatización y de refrigeración para el servicio oncohematológico que abarca las provincias centrales de Cuba.
Jorge García, como centro del proyecto, no deja de estar pendiente de cada uno de los niños, de su salud, de sus necesidades, de sus logros, exámenes, turnos médicos; y es por esto que pacientes y padres agradecen con tanto cariño su cercanía.
Décima a Caricia
Jorge y familia, el destino hizo que su voluntad con lazos de humanidad alumbraran sus caminos. Hoy sus vidas, sus destinos agradecen su bondad llenos de felicidad desde que hasta aquí llegaron y a esos niños le obsequiaron esperanza y amistad. Cambiaron dolor por sonrisas con tanta dedicación abriendo su corazón en el proyecto Caricia. Ángeles que sin malicia ponen toda su energía, para alegrar cada día protegiendo entre sus alas, con su apoyo nuestras salas de Oncohematología.