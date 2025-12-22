Caricia: Otro año, un nuevo reencuentro

Por segundo año consecutivo, el proyecto Caricia reunió a los niños en remisión, pacientes de la sala de Oncohematología Pediátrica del Hospital José Luis Miranda de Santa Clara, para celebrar juntos la Navidad y el don de la salud.

El lugar escogido fue el Bar Restaurante Callejón de Tarfe, a donde los niños asistieron acompañados por sus padres y médicos. La mañana comenzó con unas sentidas palabras de bienvenida a cargo de Jorge García, alma y líder de este proyecto que desde el año 2018 apadrina la sala de Oncohematología.

Caricias, con la colaboración de un grupo de personas desde Alemania, ha logrado donar medicamentos, insumos médicos, computadoras, equipos de climatización y de refrigeración para el servicio oncohematológico que abarca las provincias centrales de Cuba.

Jorge García, como centro del proyecto, no deja de estar pendiente de cada uno de los niños, de su salud, de sus necesidades, de sus logros, exámenes, turnos médicos; y es por esto que pacientes y padres agradecen con tanto cariño su cercanía.

La mañana comenzó con las palabras de bienvenida de Jorge García para los pacientes, sus padres, sus médicos y el personal de servicio del lugar. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

La doctora Anaisa de la Caridad Amores Ramos, especialista en MGI y en Oncología, habló en nombre de todos los médicos y agradeció tantas ayudas recibidas a lo largo de los años para la sala de manos de Caricia. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

El momento resultó aun más emotivo cuando la doctora Anaisa leyó unas décimas compuestas por su hermano en reconocimiento a la labor de Caricia. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Décima a Caricia Jorge y familia, el destino hizo que su voluntad

con lazos de humanidad alumbraran sus caminos.

Hoy sus vidas, sus destinos agradecen su bondad

llenos de felicidad desde que hasta aquí llegaron

y a esos niños le obsequiaron esperanza y amistad.

Cambiaron dolor por sonrisas con tanta dedicación

abriendo su corazón en el proyecto Caricia.

Ángeles que sin malicia ponen toda su energía,

para alegrar cada día protegiendo entre sus alas,

con su apoyo nuestras salas de Oncohematología.

Muy emocionado, Jorge García contó a los presentes, cómo en una madrugada, en la tranquilidad de su hogar en Alemania, nació la idea del proyecto: «Nunca me voy a olvidar de esa noche donde me dije "voy a escribir una historia, una profesía, que me haga recuperar todo ese anhelo, esperanza, confianza, de llevar todos mis deseos y depositarlos en un proyecto de Vida", un proyecto que ha sabido con mucha delicadeza y amor tocar el alma de las personas». (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Samira y su mamá Ledis, escuchaban y asentían mientras Jorge les hacía recordar cada uno de los pasajes en los que Caricia se ha hecho presente en la recuperación de estos niños. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

El personal de servicio del Bar Restaurante Callejón de Tarje también quiso presenciar este momento de agradecimiento de parte de los médicos y de parte de Caricia. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Después, los niños compartieron un rato de música y conversaciones. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Algunos se reunieron alrededor de la mesa de dominó. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Jorge aprovechó el momento para conversar particularmente con cada uno, y se llevó la grata sorpresa de que la niña Anamary Villalobos Vizcaíno le regaló un pulso con el nombre del proyecto. (Foto: Miriam Elisa Peña López)

Junto al nombre de Cuba, Jorge lleva a partir de ahora en su mano el nombre de Caricia. (Foto: Miriam Elisa Peña López)