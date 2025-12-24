Villa Clara presente en la recuperación de las comunicaciones en oriente

Las brigadas de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Villa Clara que participaron en las labores de recuperación en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa, fueron reconocidas por autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la dirección de la Empresa.

El acto de bienvenida, realizado en la sede provincial de Etecsa, sirvió para homenajear a los 38 trabajadores que integraron la fuerza villaclareña, quienes enfrentaron condiciones complejas con profesionalismo, sentido del deber y un alto compromiso con el pueblo.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Roberto Pérez Morales, director territorial de Etecsa en la provincia, destacó la respuesta inmediata de las brigadas: «El 29 de octubre, apenas unas horas después del paso del huracán, partieron hacia Santiago. Comenzaron en el poblado de Cristo y luego asumieron la restauración del municipio Segundo Frente, donde los daños en la fibra óptica aérea fueron severos. Se cambiaron más de 20 postes partidos y se restituyeron 4 km de fibra».

Durante más de un mes, los villaclareños laboraron en zonas como Mayarí Arriba y la ciudad de Santiago, restaurando enlaces de fibra óptica, radio bases, cables de gran capacidad y redes de abonados. El municipio Segundo Frente fue el primero de la provincia en recuperar completamente los servicios de telecomunicaciones.

Compromiso que no se detiene

La experiencia vivida en tierras santiagueras fue retadora, según Lázaro Baute Gómez, trabajador de la brigada de línea. «Tuvimos que enfrentar no solo los daños técnicos, sino también la enfermedad. Catorce compañeros enfermaron, dos fueron hospitalizados brevemente, pero todos se reincorporaron a la labor apenas se recuperaron», relató.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Las anécdotas abundan: desde dormir en los carros por dolencias físicas, hasta custodiar herramientas esenciales como motosierras para garantizar la continuidad del trabajo. «Julio César trabajaba con los pies rajados porque si no, se quedaba sin almorzar. El almuerzo era en la ruta», recordó el director.

Un pueblo que agradece

Carlos Eduardo Díaz Medero, operario de cable, resaltó la acogida del pueblo santiaguero: «Nos brindaban café, croquetas, cardosas… cualquier cosa. Empezábamos a las 7 de la mañana y no parábamos hasta que caía la noche. La gente nos trató con una hospitalidad increíble».

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El primero de diciembre regresó el primer grupo de trabajadores, despedido en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo por las máximas autoridades del PCC en Santiago. El resto volvió el 10 de diciembre, y el día 13 fueron recibidos oficialmente en Villa Clara.

«Gracias por su apoyo, su activismo, su heroicidad y por poner en alto el nombre de Etecsa Villa Clara», concluyó Pérez Morales.