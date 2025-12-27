Felicitan al pueblo de Villa Clara en el aniversario 67 del triunfo de la Revolución

El pueblo de Placetas se concentró en horas de la mañana de este sábado 27 de diciembre en el entorno del parque Rafael Casallas, para celebrar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución en el municipio ganador de la sede provincial por la fecha.

En el acto político cultural, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, acompañado por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Sánchez Armas, gobernadora provincial, depositó una ofrenda floral en la base del monumento que evoca la toma de Placetas por tropas al mando del Che, el 23 de diciembre de 1958.

Previo a la ceremonia, Pardo Guerra y las máximas autoridades de la provincia y el municipio, recorrieron la exposición situada en el parque de la localidad con los principales renglones económicos de Placetas.

En el acto se hizo entrega de la distinción Hijo Ilustre de Villa Clara al general de división Ramón Pardo Guerra, por su voluntad, sencillez, y compromiso con la patria y los villaclareños.

La ocasión fue propicia para agasajar a entidades y organismos con un relevante desempeño en el 2025, entre ellos, las universidades Central «Marta Abreu» de Las Villas y la de Ciencias Médicas, las empresas Macún y de Tabaco Torcido La Estrella, Comercio, Azumat, la Ecoing 25, las delegaciones del Citma y Gaviota, la Empresa Constructora Militar, Plomac, Cupet, Planta Mecánica, el aeropuerto Abel Santamaría, la Onure, las empresas Eléctrica y la Provincial de Aseguramiento al Transporte, las direcciones provinciales de Educación, Salud, Cultura y Deporte, así como la Delegación Provincial del Minint y la Región Militar de Villa Clara. También, las direcciones provinciales de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación, el equipo villaclareño de béisbol, la ONAT y las mipymes constructoras Alonso y Reynier, entre otros.

En el acto por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, se entregó un reconocimiento a Placetas, municipio ganador de la sede provincial por la efeméride. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

De igual forma, fueron agasajados los consejos de Defensa municipales de Sagua la Grande y Cifuentes, e integrantes del Poder Popular, por su rápido actuar ante las recientes inundaciones acontecidas en ambos territorios, que impidió la pérdida de vidas humanas, y directores de entidades que participaron en la rehabilitación de centros asistenciales

En la ceremonia se otorgó el Escudo de Armas a la Empresa Electromecánica, Vanguardia Nacional, y la distinción Personalidad Distinguida al director general de la Empresa Constructora Militar 3, primer coronel Raymundo Ramírez Rodríguez, por el apoyo a las acciones constructivas en los hospitales provinciales.

De igual forma, se reconoció con el Sello Villa Clara con todos a las autoridades gubernamentales de los municipios de Sagua la Grande, Cifuentes, Corralillo, Camajuaní, Santa Clara, Remedios, Ranchuelo, Encrucijada, Caibarién, Manicaragua y Santo Domingo, así como de Placetas —sede del acto central en Villa Clara por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución—, y a presidentes de consejos populares de los municipios de Cifuentes y Sagua la Grande.

En las conclusiones, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, expresó que en el 2026 los villaclareños continuarán la lucha con mucha voluntad . Una tarea compleja, pero no imposible. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En las conclusiones de la celebración, Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, expresó que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, los villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos, estarán luchando, y que será una tarea compleja pero no imposible, con un pueblo más unido que nunca.

Destacó, además, que en la nueva etapa de trabajo se incentivará el encadenamiento productivo de los sectores estatal y privado, para crecer en nuevos renglones que incrementen la producción de alimentos para el pueblo, y reconoció a los cuadros placeteños, en un municipio que marcha a la vanguardia en sectores como la Educación, la Cultura y el Deporte, y extendió una felicitación a los villaclareños por los resultados alcanzados en un año difícil, pero no de imposibles.

Al concluir el acto, las máximas autoridades de Villa Clara participaron en la reapertura de la Sala de Medicina Interna del hospital Dr. Daniel Codorniú Pruna, y visitaron la Sociedad Mercantil Porcina Placetas Cárnicos Copey, en compañía de Yaima Angel Hernández y Natacha Padilla Aparicio, primera secretaria del Partido y presidenta del Gobierno en Placetas, respectivamente.