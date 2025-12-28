Transformación integral en hospitales de Santa Clara

En una movilización efectiva, más de 80 entidades económicas de Villa Clara —entre ellas Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, Ferrocarriles, Almacenes Universales, Transmetro y la Empresa Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella— se han sumado al programa provincial de rehabilitación y remodelación de hospitales. La iniciativa, convocada por el Partido y el Gobierno del territorio, pre­tende elevar los estándares de atención médica y ha logrado una transformación tangible en centros de salud que presen­tan un marcado deterioro.

Las intervenciones se encuentran centradas en instituciones clave como el hospital provincial clínico quirúrgico universitario Arnaldo Milián Castro, el psi­quiátrico provincial Luis San Juan Pérez, el gineco-obstétrico Mariana Grajales y el hospital pediátrico José Luis Miranda. Las labores tienen como objetivo resolver problemas estructurales críticos, como de­ficiencias en los sistemas de iluminación, redes eléctricas y filtraciones, además de reponer equipamientos clínicos indispen­sables.

Del plan estratégico a la acción

La transformación no constituye una promesa, sino una realidad que ya se materializa en resultados concretos. En el hospital psiquiátrico provincial Luis San Juan Pérez —institución que presta servi­cio a pacientes de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus—, el cambio ha sido radical. Así lo expresó su director, Jorge Luis Rodríguez Peniche: «Puedo decir, sin temor a equivocarme, que este es un hospital nuevo».

La cocina del hospital psiquiátrico provincial Luis San Juan Pérez está completamente renovada. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

De igual modo, el directivo detalló que el centro enfrentaba numerosas limi­taciones, en su mayoría relacionadas con el mobiliario de las salas. Sin embargo, destacó que, «gracias a la acción con­junta de 33 empresas, se ha sustituido o restaurado el 96 % de las camas y se han adquirido 200 colchones para reempla­zar los deteriorados». Asimismo, añadió que el centro recibió una donación de tres cajas de agua por parte de la direc­ción provincial de la Agricultura, lo que, de acuerdo con sus palabras, resulta un valioso aporte para garantizar el confort de los pacientes.

Respecto a las obras de remodelación precisó que fueron pintadas 11 salas en el edificio principal y seis adicionales en el anexo ubicado en la localidad de Las Minas. Compartió además que, con el apoyo de la Dirección de Comercio, se transformó por completo el área de cocina-comedor, un espacio que carecía del mobiliario y los utensilios necesarios para funcionar de manera adecuada.

Por su parte, Mireya Moreno Valdés, jefa de sala del servicio de urgencias y trabajadora del centro durante 38 años, corroboró, desde su experiencia cotidiana, la transformación en curso: «Se han reparado los burós y las persianas. Ade­más, en la sala de urgencias, la empresa Transmetro ha asumido las labores de pintura y la reforma de las puertas», relató. Subrayó también que estas mejoras trascienden lo estético, ya que para los pacientes resulta fundamental permanecer en un entorno limpio y acogedor que, por sí mismo, contribuya a su bienestar y recuperación.

En el hospital pediátrico José Luis Miranda, la transformación incluyó la colocación de falso techos de yeso y la instalación integral de luminarias. (Foto: Laura Zaita Arjona)

En lo que respecta al hospital pediátrico José Luis Miranda, las obras ejecutadas se han traducido en una serie de avances técnicos fundamentales para erradicar sus deficiencias estructurales más críticas. De acuerdo con declara­ciones de la vicerrectora de Asistencia Médica, Yusiley Marcelo Harman, las intervenciones abarcaron desde la sus­titución de 20 equipos de climatización en áreas vitales como neonatología, terapias intermedias y el quirófano, hasta la renovación y reparación de re­frigeradores en diversas salas, mejoras en la iluminación y la remodelación del internado médico, a fin de ofrecer mejores condiciones al personal.

Destacó, asimismo, el aporte invaluable que estas transformaciones tienen para la salud mental y el bienestar de los especia­listas de la institución sanitaria: «Nuestros trabajadores realizan guardias regulares de 24 horas y permanecen en sus hogares durante 48 o 72 horas, por lo que una parte importante de su vida transcurre aquí. Mejorar sus condiciones para laborar potencia, por tanto, la calidad de la aten­ción al paciente, pues un profesional que se siente cómodo y cuenta con los medios adecuados puede optimizar sustancial­mente su servicio».

A modo de resumen, Leidy Saray Ro­dríguez Hernández, directora provincial de Salud, destacó que la envergadura de las acciones ejecutadas representa una in­versión millonaria. Igualmente, ofreció un balance detallado de los avances hasta la fecha: «Hemos recuperado la sala de Uro­logía y la sala de Medicina C del hospital Arnaldo Milián, las cuales, tras más de dos años reubicadas en otros espacios, hoy son plenamente funcionales. De igual modo, se entregó una sala de Trasplante Renal y otra de rehabilitación, ambas en condicio­nes óptimas para servir a los pacientes», afirmó.

Rodríguez Hernández también precisó que más de 45 productores de la empre­sa tabacalera han ejecutado obras en el hospital pediátrico, donde se ha culmina­do la renovación integral de 13 salas. En paralelo, resaltó los resultados en otras instituciones: el hospital Milián, con más de 26 espacios asistenciales prácticamente concluidos, y el complejo psiquiátrico, que ha finalizado la remodelación de la tota­lidad de sus salas. Este último hito, según explicó, incluye el Área 2 de Antón Díaz, una unidad que durante mucho tiempo arrastró una significativa deuda construc­tiva y hoy se encuentra completamente revitalizada.

Testimonios del compromiso colectivo

Si la infraestructura renovada es el resultado tangible, el motor subyacente de esta hazaña ha sido la voluntad coordinada de decenas de actores económicos del territorio. El mosaico de esfuerzos, desde la logística hasta la financiación, encuentra su relato más auténtico en las voces de quienes lo lideraron desde cada trinchera.

Como parte de la convocatoria del progra­ma provincial, el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría asumió, desde un primer momento, una misión que Lester Roberto Bello Veliz, su director, calificó de honrosa: la rehabilitación de un par de salas del Área 2 del hospital psiquiátrico provincial.

Según explicó, durante casi tres meses, una brigada de entre 30 y 40 trabajadores ejecutó labores que incluyeron el cambio de persianas, el pintado y el mejoramiento de la instalación eléctrica. Enfatizó que ambos espacios fueron sometidos a una limpieza general antes de su entrega ofi­cial y dotados de insumos de higiene para garantizar su mantenimiento.

La rehabilitación integral también incluye áreas de cocina-comedor para brindar a los trabajadores mejoras en los servicios y la atención. (Foto: Laura Zaita Arjona)

El compromiso, sin embargo, se extiende más allá de lo inmediato. Bello Veliz afirmó que está prevista la donación de 26 colchones para el equipamiento de las salas. Asi­mismo, para el primer trimestre del próximo año se concibe la intervención en el área de descanso central de dicha institución.

Para el directivo, esta labor representa un orgullo institucional y la puesta en práctica de un principio de responsabilidad social que el país demanda en la actualidad. «El sector empresarial debe trascender su objeto social para asumir tareas que debemos distribuirnos entre todos, pues así podremos salir adelante. Por nuestra parte, siempre estamos prestos a colaborar en lo que la provincia necesite», afirmó.

Los tabacaleros de Villa Clara también se han volcado con singular dedicación a dicha tarea. Rolando Benítez Fernández, productor de la finca La Veguita en Reme­dios, considera que dicha labor repre­senta una política de país, la cual ofrece seguimiento a un legado de justicia social iniciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Respecto a las intervenciones en el hos­pital pediátrico José Luis Peñate Mesa, el director de la UEB tabacalera en Placetas, señaló que, durante dos intensos meses, el trabajo se concentró en la impermeabilización de la cubierta del centro, una obra ardua que logró erradicar las filtraciones que comprometían los servicios. En este sentido, y de forma global, Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, agregó que la contribución material de los productores a esta institución supera los 25 millones de pesos.

Dentro de las labores aún en marcha, se incluyen el cambio de instalaciones eléctricas y de luminarias. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

No obstante, este despliegue de es­fuerzos y recursos trasciende las direc­trices institucionales y se fundamenta en un principio de profunda solidaridad. «Desde nuestra triple condición de seres humanos, productores y ciudadanos cubanos, nos impulsa el deseo de compar­tir nuestros recursos y utilidades con un objetivo claro: contribuir a que este hos­pital se convierta en un centro de salud digno y funcional, donde quienes reciban asistencia médica encuentren un entorno adecuado para su bienestar y se marchen con la satisfacción de una atención en condiciones que inspire confianza», des­tacó Peñate Mesa.

Con idéntica convicción, Subí Pérez afirmó que, más que una alianza circuns­tancial, se ha conformado una familia en­tre los tabacaleros y el sistema de Salud. «Cada mejora ejecutada en esta institución se ha realizado con profundo amor, dedicación y empeño. Por ello, hacemos un llamado a la corresponsabilidad: a los directivos, al personal asistencial y a la población en general, para custodiar y preservar este patrimonio común», declaró.

Compromiso de futuro: sostenibilidad y nuevas metas

Las transformaciones logradas hasta el momento constituyen la base para el futuro inmediato del sistema sanitario de Villa Clara. No obstante, las autoridades del sector, en una visión de continuidad, ya delinean los próximos pasos. De acuer­do con Rodríguez Hernández, el programa se extenderá hacia el hospital Celestino Hernández Robau, el cardiocentro Ernesto Che Guevara y los hospitales municipa­les, los cuales recibirán para ello el apoyo gubernamental y político del territorio correspondiente.

Sin lugar a dudas, la importancia de este programa radica no solo en la urgente rehabilitación material, sino en que ha sembrado una cultura de responsabilidad social compartida y, a su vez, ha reafir­mado que la salud pública es una priori­dad que convoca y compromete a toda la sociedad.

Aunque la transformación integral ha concluido en varias zonas, en otras aún continúan las labores de reparación y mantenimiento. (Foto: Laura Zaita Arjona)

En este sentido, el sentimiento de reci­procidad y reconocimiento mutuo constituye uno de los pilares fundamentales para su éxito. De acuerdo con la directiva Leidy Saray Rodríguez Hernández, dicho sistema acompaña a cada uno de sus actores de manera integrada. Las entidades colaboradoras aportan beneficio económico, mientras que, desde el sector de la Salud, se les retribuye desde el punto de vista humano, en la atención a sus trabajadores y familiares.

De igual modo, se erigió en portavoz del colectivo médico al expresar su sentir respecto a las obras realizadas. «No hay un solo trabajador de la Salud en la provincia que no reconozca y agradezca profundamente lo que estos actores económicos han hecho por nuestro sistema. Este proyecto es el ejemplo más fehaciente de una Villa Clara con Todos, con un sistema de Salud fortalecido y una voluntad política y gu­bernamental decidida a sostenerlo».