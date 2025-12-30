Pioneros y jóvenes reeditan la toma simbólica de Santa Clara

Con la fuerza simbólica de la memoria y el entusiasmo de las nuevas generaciones, Santa Clara revivió este 29 de diciembre la tradicional toma simbólica de la ciudad, en homenaje al Capitán Roberto Rodríguez Fernández, “El Vaquerito”, a 67 años de su caída en combate.

La jornada comenzó en la Escuela Secundaria Básica Urbana “El Vaquerito”, donde se escenificó la toma de la antigua estación de policía, se rindió tributo al joven combatiente y se recorrió la sala de historia del centro. Más tarde, pioneros y jóvenes se trasladaron hasta el parque Leoncio Vidal para representar la toma del Gran Hotel y la Biblioteca Provincial “José Martí”, en una acción que involucró a estudiantes, docentes, familias y organismos del territorio.

Litsarys Teresa Lima Espinosa, primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), compartió sus impresiones sobre esta experiencia que marcó también su estreno en el cargo:

«Estuvimos en El Vaquerito, donde los pioneros acreditaron la historia y visitaron el museo. Luego escenificaron la toma del Gran Hotel y el Palacio de Gobierno, sintiendo lo que vivieron aquellos jóvenes que dieron su vida por una causa tan significativa para el triunfo revolucionario».

Sobre su participación personal, añadió:

«Es mi primera vez como primera secretaria del Comité Municipal y también mi primera participación en esta toma simbólica. Me emociona ver cómo el pueblo, los pioneros, los profesores y todos los organismos se integran con tanto compromiso. Ha sido una experiencia maravillosa».

La toma simbólica de Santa Clara se reafirma como una de las tradiciones más sentidas del calendario conmemorativo local, donde la historia se vive en las calles y se transmite de generación en generación como legado vivo de identidad y resistencia.