Reconoce Buró Provincial del Partido al sector del Comercio en Villa Clara

El cumplimento del plan de circulación mercantil correspondiente al año 2025 en las últimas jornadas de diciembre motivó la felicitación del Buró Provincial del Partido en Villa Clara al Grupo Empresarial del Comercio (GEC), por los esfuerzos realizados en un año difícil para lograr la estabilidad de los servicios.

En el encuentro, Digna Morales Molina, directora del GEC en Villa Clara, expresó que los resultados del sector obedecen a la unidad del colectivo y los deseos seguir adelante en una actividad que ha sabido crecerse en medio de un escenario adverso, donde se ha visto afectada la entrega de la canasta básica familiar y la venta de materiales de la construcción.

Avalan el reconocimiento, la autogestión de sus establecimientos para lograr la sostenibilidad de la actividad, y la incursión con caldosa y otros alimentos en barrios y comunidades vulnerables.

Durante el intercambio sostenido por el Buró Provincial del Partido con autoridades del Comercio, los participantes coincidieron en la necesidad de transformar locales en desuso para ofertar más servicios al pueblo, así como impulsar las producciones cooperadas y continuar la elaboración de alimentos para estabilizar las propuestas en sus unidades, y disminuir los precios.

Destacan al sector la alta sindicalización de los trabajadores y la incursión en las energías renovables, con la instalación de paneles solares en sus unidades, y la intención de extender la experiencia a más establecimientos en el 2026, para dejar de depender de la red nacional.

Para la nueva etapa de trabajo, el GEC se propone fortalecer la empresa estatal socialista y crear centros en todos los municipios para la formación de técnicos medios en Gastronomía y otras especialidades, con el propósito de asegurar el relevo.

En el encuentro, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, expresó que el GEC ha peleado duro este año con creatividad y la puesta en marcha de la autogestión, en la búsqueda de vías para incremenar las ofertas. y continuar el rescate de instalaciones situadas en el entorno del parque Vidal y Boulevard de Santa Clara, sin descuidar las unidades del Sistema de Atención a la Familia (SAF) que prestan servicio a personas vulnerables.