Máximas autoridades de Villa Clara recorrieron la feria de fin de año


Durante los días 29 y 30 se efectuó la feria agropecuaria especial en Santa Clara.

Primera secretaria del PCC y gobernadora de Villa Clara intercambia con vendedor en feria agropecuaria de fin de año.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Oscar Salabarría Martínez)
30 Diciembre 2025

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, recorrieron la feria agropecuaria especial que durante dos días se desarrolló en la capital provincial para despedir el 2025 y celebrar el 67 aniversario del triunfo de la Revolución cubana.

Venta por CCS en feria del fin de año.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Venta de arroz en feria por el fin de año en Santa Clara.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

A cada paso intercambian con el pueblo, con el propósito de constatar la aceptación de productos muy demandados por los cubanos.

Primera secretaria del PCC y la gobernadora de Villa Clara visitan puesto de venta en la feria agropecuaria por el fin de año en Santa Clara.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
`Venta de productos agropecuarios en feria de fin de año.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Venta de productos en feria de fin de año.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Venta de embutidos en la feria de fin de año.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

En los 13 municipios villaclareños tuvieron lugar similares propuestas, en las que están involucrados todos los actores de nuestra economía, con precios competitivos y más asequibles. 

