Máximas autoridades de Villa Clara recorrieron la feria de fin de año

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, recorrieron la feria agropecuaria especial que durante dos días se desarrolló en la capital provincial para despedir el 2025 y celebrar el 67 aniversario del triunfo de la Revolución cubana.
A cada paso intercambian con el pueblo, con el propósito de constatar la aceptación de productos muy demandados por los cubanos.
En los 13 municipios villaclareños tuvieron lugar similares propuestas, en las que están involucrados todos los actores de nuestra economía, con precios competitivos y más asequibles.