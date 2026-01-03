Desde Villa Clara, el respaldo popular a Venezuela

Guiados por la solidaridad y el antimperialismo que ha hermanado a los pueblos de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez, los santaclareños, en representación de Villa Clara, se concentraron en la tarde de este sábado 3 de enero en el parque Vidal, para manifestar su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela, condenar la agresión imperialista del gobierno de Estados Unidos y defender la región de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Al acto asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y en la ciudad de Santa Clara; Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del 22.° Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y las organizaciones políticas y sociales del territorio.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Como invitados especiales estuvieron Rolando Pascual Fundora La Rosa, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, y la joven venezolana Anaya Pérez Ruggiero, estudiante de la universidad médica villaclareña.

Entre canciones, poemas, fragmentos de discursos de Hugo Chávez, declaraciones de jóvenes, artistas, trabajadores y pueblo en general, resonó el llamado de «gloria al bravo pueblo», la defensa de la soberanía del país suramericano y la denuncia al ataque imperial.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Desde Villa Clara Con Todos y con Cuba rechazamos de manera enérgica y absoluta la infame agresión militar perpetrada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela en la madrugada de hoy. Este criminal ataque no es solo un asalto a la soberanía de un pueblo hermano; es un grave asalto a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Es terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América», afirmó Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

A Fanny Ruggiero Urbáez, venezolana residente en Cuba, revolucionaria, chavista y seguidora de Maduro, no la sorprende el apoyo cubano, porque lo ha vivido en varios momentos:

«Durante aquel golpe de Estado contra el presidente Chávez, la primera llamada que recibimos fue la de Fidel, él nos levantó la autoestima, nos dijo lo que teníamos que hacer, le hicimos caso y restablecimos el orden constitucional. Cuando murió nuestro comandante Chávez, yo estaba aquí en Cuba, tuve ese hombro amigo donde llorar y nunca me sentí sola. Aunque extrañamos y amamos nuestra patria, aquí nos sabemos acogidos. Somos fuertes y tenemos esperanzas de que todo va a salir bien, los pueblos de América están con nosotros, no estamos solos».

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Para Rolando Fundora La Rosa, quien cumplió varias misiones internacionalistas en Venezuela y recibió recientemente el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, constituyó un honor sumarse a la concentración que ratificó la unidad entre ambas naciones.

«Tenemos que ser fuertes, enfrentar estas contingencias y estar alertas en toda América Latina. Ni un tantico así se le puede dar al gobierno norteamericano», aseveró.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

En la mañana de este sábado, en la Tribuna Antimperialista de La Habana se realizó un acto similar al que asistió el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde miles de capitalinos, en representación de toda Cuba, condenaron el ataque imperialista a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores.