Turquino villaclareño recupera producción cafetalera

Los avances y retos de la producción cafetalera en las montañas de Guamuhaya, que muestra resultaron alentadores gracias a los empeños de productores y la aplicación de la ciencia y la técnica, centraron la atención del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, durante la reunión de trabajo efectuada este jueves.

Sobre el rescate de ese rubro exportable y las perspectivas para el 2026, Pedro Blanco Méndez, director de la Empresa Agroforestal Jibacoa, informó que con ese objetivo trazaron varios compromisos para recuperar las plantaciones, debido a su deterioro ante las carencias de recursos.

Asimismo, aplicaron nuevas estrategias con la plantación de variedades con un mayor potencial productivo, la siembra de 63,3 hectáreas y la rehabilitación de otras 36 con el cambio de copa con variedades mejoradas de café robusta, y la incorporación de cinco clones de procedencia vietnamita, que aumentaron el potencial productivo.

A pesar de las limitaciones de recursos, la atención diferenciada al Plan Turquino Bamburanao forma parte de la agenda de trabajo del Buró del Partido y la Comisión Provincial al frente del programa, en los empeños por elevar la calidad de vida de sus habitantes. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Blanco Méndez destacó el compromiso de entregar 55 toneladas de café. De ellas, nueve estarán dirigidas a la exportación y el resto, al consumo nacional para la canasta básica familiar. La cosecha deberá concluir alrededor del 15 de febrero para proceder a la preparación de los cafetales para la campaña del 2026.

En la nueva etapa de trabajo prevén crecer en más de un diez por ciento en todos los indicadores, así como extender la siembra a cien hectáreas y cosechar 67 toneladas de café, por encima del actual período.

Otros de los temas abordados por el Buró Provincial del Partido asociados al Plan Turquino-Bamburanao guardaron relación con los viales y la situación del transporte intramontano.

Sobre el tópico, Juan Carlos Ferriol Navarro, al frente de la Dirección Provincial de Transporte en Villa Clara, expresó que las rutas del Turquino están deterioradas debido a la situación de los viales, lo que conlleva a roturas de los vehículos que requieren de doble tracción, cuyo tema ha sido abordado en diferentes espacios y balances del Plan Turquino, pues muchas de las rutas llevan tiempo sin funcionar, debido al mal estado de los puentes, aun cuando se trabajó en algunos tramos de vías hasta Jibacoa, y que se requiere de una inversión mayor que permita estabilizar el servicio de transporte.

El directivo expresó que Remedios y Caibarién tienen una mejor situación, luego de la rehabilitación de la carretera a Zulueta y la incorporación del transporte alternativo, con una mayor frecuencia de viajes.

En el encuentro, Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, destacó la condición de referencia del Plan Turquino en la provincia a nivel de país, al obtener la sede en el 2025 del acto nacional por el aniversario de constitución del programa.

No obstante, llamó a un mejor ordenamiento de la red de escuelas ante la situación con el transporte, así como a trabajar en la captación de estudiantes de la montaña para la enseñanza politécnica en especialidades afines al cultivo del café, para asegurar la fuerza de trabajo.

En la cita, se anunció la celebración este año en Manicaragua de un encuentro entre productores de café del llano y Guamuhaya, con la participación de entidades científicas y la Agricultura.