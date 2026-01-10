Comienza Jornada por el Día de la Ciencia Cubana

En los momentos actuales, el trabajo de los científicos e investigadores se vuelve extremadamente necesario. En la innovación está la clave del éxito y Villa Clara recibe la jornada por el Día de la Ciencia Cubana como provincia destacada.

La primera actividad realizada este año la constituyó el V Taller «La reserva científica y los jóvenes talentos, un reto para la continuidad». El IPVCE Ernesto Che Guevara acogió como cada año este encuentro, donde estuvieron presentes representaciones de otros centros educativos como la Escuela Pedagógica «Manuel Ascunce Domenech».

Leandro Moya Camacho, director general del IPVCE, plantea que la escuela se mantiene fiel a su tradición de ciencia. «Actualmente contamos con 39 sociedades científicas, que integran al 96% de los estudiantes y se vinculan a los proyectos de investigación de la universidad. Cada uno de los alumnos se integra a una de ellas, en dependencia de sus intereses vocacionales».

«Estoy vinculada a la sociedad científica para el desarrollo de la biotecnología, dirigida por el profesor Alejandro Araujo, uno de los fundadores del centro. Nosotros nos encargamos de realizar reproducción vitroplanta a través de esquejes, a veces se pueden obtener hasta miles de plantas de una vez. Nuestra sociedad científica está asociada a carreras como lo son la Microbiología, la Bioquímica o la Agronomía, que tenemos pensado poner en nuestra boleta», comenta Amanda María, estudiante de onceno grado.

El anfiteatro del IPVCE se convirtió en espacio de diálogo entre estudiantes y las autoridades vinculadas a la investigación en la provincia. Se presentó una conferencia sobre la adaptación al cambio climático a través de la aplicación de los estudios de peligro, riesgo y vulnerabilidad.

«Comenzar precisamente por este taller, demuestra que Villa Clara está apostando por el futuro. Este es un espacio formativo, donde nos ha impresionado el nivel de conocimiento de los estudiantes. Asimismo, nos enorgulleció encontrar tres sociedades científicas vinculadas al cambio climático, una de las tareas que nos debe guiar en 2026», expresó la Dr.C. María del Carmen Velazco, delegada del Citma en Villa Clara.

Bajo el lema de «La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel», el programa por Día de la Ciencia Cubana agrupará un total de 14 actividades. La próxima semana se realizará el encuentro de generaciones entre 50 jóvenes y un igual número de científicos destacados, con una marcada labor junto al Comandante en Jefe.