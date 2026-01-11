Villa Clara unida en otra jornada de Defensa

A propósito del Día Territorial de la Defensa, Villa Clara preparó escenarios para practicar y reafirmar la capacidad combativa del pueblo. Tras un intercambio con las autoridades del Consejo de Defensa Provincial, se ejecutaron diversos simulacros que incluyeron ejercicios con armas y defensa antiaérea.

Desde las 4 de la madrugada de este sábado 10 de enero se efectuó el aviso a los consejos de defensa municipales y zonas de defensa. Luego, se ocuparon puestos de dirección y se Iniciaron siete ejercicios territoriales en zonas de defensa. Además, se llevó a cabo una clase combinada en el centro de estudios de la Región Operativa de Villa Clara. Dos consejos de defensa municipales, Sagua La Grande y Cifuentes, realizaron tiro práctico. También se ofrecieron lecciones de armamento de infantería y artillería del Batallón de Infantería Permanente de la Región Militar.

Yordany Cervantes Lozada, jefe del Estado Mayor del Sector Militar de Santa Clara, conversó con Vanguardia acerca de las actividades desarrolladas:

«Preparamos en el desarrollo de ejercicios de defensa territorial a un total de cuatro zonas de defensa y activamos el resto de los consejos de defensa en los municipios y el Consejo de Defensa municipal. Se desplegó la protección y preparación personal ante la ocurrencia de un golpe limitado por el enemigo. Asimismo, se trabajó en la protección de los objetivos, la extinción y liquidación de las consecuencias producto a posibles golpes... De esta manera, se logra instruir al personal y las estructuras de mando y dirección en la capacidad defensiva del territorio.

«No participaron solamente las fuerzas vinculadas a la defensa, sino las entidades locales y la población, por tanto, se logró incrementar la preparación y disposición del pueblo para la defensa del territorio nacional».

Por otra parte, el primer coronel Eduardo Arboláez Vázquez, jefe de la Brigada de Defensa Antiaérea de la Región Militar Villa Clara expresó:

«Como parte de las acciones del Día Territorial de la Defensa, nuestra Brigada trabajó en la preparación de las rotaciones combativas, tales como el grupo de defensa antiaéreo y el grupo de artillería antiaérea de 55 milímetros. Hicimos ejercicios de entrenamiento con el objetivo de lograr mayores hábitos y habilidades en el desempeño de las rotaciones combativas para, con ello, incrementar la participación y efectividad durante el combate antiaéreo».

Desde sitios como el Centro de Estudios de la Región Operativa y la Brigada de Defensa Antiaérea, los consejos de Defensa en Villa Clara demostraron, una vez más, su compromiso y disposición ante posibles desafíos en cualquier zona, así como el conocimiento de sus misiones y capacidades prácticas.