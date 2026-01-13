Reconocen innovadores destacados en el Día de la Ciencia Cubana

La Plaza Ernesto Che Guevara acogió este martes el acto provincial en saludo al Día de la Ciencia Cubana. Bajo el lema La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel, se celebró la actividad científica, tecnológica e innovadora del territorio como Provincia Destacada.

Presidieron el acto Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia; Milaxys Yanet Sánchez de Armas, gobernadora de Villa Clara, y María del Carmen Velazco Gómez, delegada del Citma (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) en el territorio. Asimismo, estuvieron presentes una representación las organizaciones políticas y de masas e innovadores destacados de la provincia.

En el encuentro recibieron reconocimiento a empresas, nuevos actores económicos y organismos destacados en 2025. Fueron galardonados además los municipios de Caibarién, Camajuaní, Placetas, Quemado de Güines y Santa Clara.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte hizo entrega de la distinción Juan Tomás Roig como reconocimiento a los trabajadores de las ciencias. Los hombres y mujeres condecorados han mantenido por más de 20 años una labor destacada en este sector.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la delegada del Citma en Villa Clara, quien expresó: «Nuestra provincia obtuvo ocho Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, y es nuestra mayor prioridad en el 2026 continuar esta línea de innovación. Seremos eternos insatisfechos con nuestra obra, porque sabemos que tenemos las posibilidades de hacer muchos más».

Posteriormente, se llevó a cabo el Encuentro de Generaciones en el Instituto de Biotecnología de las Plantas, perteneciente a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Compartieron sus experiencias 50 jóvenes e igual número de científicos destacados que rememoraron los vícunculos con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.