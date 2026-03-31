Anuncian actividades por los aniversarios de la UJC y la OPJM en Villa Clara

Para informar sobre las actividades que se desarrollan en Villa Clara en saludo a los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), los máximos representantes de ambas organizaciones en la provincia ofrecieron una conferencia de prensa este martes 31 de marzo.

Entre los ejes centrales de la conmemoración, Hermes Aguilera Pérez, primer secretario de la UJC en Villa Clara, mencionó el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la participación activa de los niños, adolescentes y jóvenes en el desarrollo económico y social del país, el enfrentamiento al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la lucha por la paz y la condena a la guerra.

Otras motivaciones que guían la celebración del 4 de abril son el rescate de la memoria histórica, la movilización en tareas productivas y sociales, la atención a las personas más vulnerables en las comunidades y las acciones para reforzar el antimperialismo. Además, se potencian intercambios con representantes de diversos sectores, que desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios al pueblo.

En tal sentido, el primer secretario señaló el encuentro sostenido con jóvenes combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior (previsto para este martes 31 de marzo en la tarde), como reconocimiento al cumplimiento de misiones asociadas a la salvaguarda de la patria y la preservación de la tranquilidad social.

El mes de abril comenzará con un intercambio con jóvenes del sector electroenergético, quienes han tenido que crecerse en medio de tantas limitaciones para generar energía y manejar los elevados déficits resultantes del desabastecimiento agudo de combustible que sufre el país. A lo largo de la jornada de mañana miércoles 1.o de abril también se celebrarán actividades en los hogares de niños sin amparo parental.

Una de las mayores convocatorias del programa será la parada juvenil antimperialista Aquí con Fidel, el jueves, para ratificar la disposición de niños, adolescentes y jóvenes a seguir haciendo por la Revolución, la patria y el socialismo, consecuentes con el legado del Comandante en Jefe.

El propio 2 de abril, ambas organizaciones se unirán en la sala de oncología del hospital pediátrico José Luis Miranda, para llevar propuestas culturales y donaciones a los pacientes que allí permanecen, y contribuir a la higienización de las instalaciones.

La actividad central provincial está convocada para el sábado 4 a las 8:30 de la mañana, en el Palacio de Pioneros José Luis Miranda, de Santa Clara, como cierre a los actos celebrados con anterioridad en todos los municipios.

Será, en palabras de Hermes Aguilera Pérez, una oportunidad para reconocer a los pioneros y jóvenes destacados, y disfrutar del talento de estudiantes de la enseñanza artística. El día continuará con variadas opciones culturales, deportivas, tecnológicas y gastronómicas, que se ofrecerán de manera simultánea en comunidades de todos los municipios, con el apoyo de los gobiernos locales, el Inder, Educación y Cultura, entre otros organismos.

«También el día 4, de conjunto con Comercio, regalaremos actividades dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes en los centros Somos Jóvenes, Los Pinos y Discoisla. En estas instalaciones no solo tendrán prioridad para el acceso, sino también precios diferenciados. En las piscinas y las discotecas se estará garantizando la entrada gratuita, previa coordinación con el Comité Provincial de la UJC», detalló el máximo dirigente juvenil de la provincia.

Las actividades, apuntó Aguilera Pérez, comenzaron el pasado 25 de marzo, con el homenaje a Julio Antonio Mella en el aniversario de su natalicio, mediante un encuentro con jóvenes del sector de la Salud en el hospital clínico quirúrgico Arnaldo Millán Castro. El día 27 se llevó a cabo el bastión universitario, con una amplia participación de estudiantes de las universidades de Ciencias Médicas y Central de Las Villas.

El sábado 28, una representación de niños, adolescentes y jóvenes ascendieron a la Loma del Capiro, sitio emblemático de la ciudad cabecera y de gran relevancia durante la Batalla de Santa Clara. La jornada continuó con una acampada en la comunidad de Julián Grimau y, al día siguiente, un trabajo voluntario en una de las casas de cultivo tapado de la Empresa Valle del Yabú, para apoyar la producción de alimentos.

En el caso de la OPJM, la conmemoración del aniversario cerrado de su fundación confiere mayor significación a la fecha. Se activaron los movimientos de pioneros exploradores en los colectivos estudiantiles, y el lunes 30 de marzo las escuelas de toda la provincia acogieron los tribunales pioneriles Yo acuso al imperialismo, para reafirmar la posición de los pioneros ante las actuales agresiones que está sufriendo el país, aprender de la historia, y condenar una política criminal de la cual han sido víctimas desde que nacieron.

Este martes 31 se desarrolló el festival del Papalote por la paz, en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, de la cabecera provincial, cuya premiación tuvo lugar justo antes del encuentro con la prensa.

«A pesar de todas las limitaciones, en los colectivos pioneriles se siguen haciendo actividades con connotación en cada comunidad. Nos llena de satisfacción que los pioneros donen algunos de sus juguetes en esa sala de oncopediatría, que vayan a un huerto escolar a producir alimentos, que siembren un árbol por la paz, que participen en concursos, que condenen lo que está haciendo hoy el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Seguimos creyendo en ellos, diciendo bien alto que son el relevo y la continuidad de todos nosotros, y que en sus manos se pueden depositar todos los valores de los que nos antecedieron, para que sigan soñando y construyendo un futuro», valoró Lázaro Camilo Mestre Aguilar, presidente de la OPJM en Villa Clara.

Saraday Medina Díaz de Villegas, quien lidera la Brigada de instructores de arte en la provincia, recordó que por estos días se desarrolla la octava edicion del evento Escaramujo. Anunció que mañana 1.° de abril, los repartos santaclareños de Vigía, Sandino, Escambray, Hospital y Chamberí disfrutarán de un espectáculo en el comercial de La Vigía, con el talento de todas esas comunidades.

Además, el día 2 los instructores de arte participarán en las celebraciones pioneriles en todas las escuelas. La brigada se unirá también a las actividades en una de las casas de niños sin amparo parental, así como a la fiesta gigante prevista para el sábado en el Palacio de Pioneros, mientras que el domingo 5 de abril, el consejo de las Artes Escénicas y el proyecto Colibrí se unirán para presentar la obra Relato de un pueblo roto, en el Guiñol de Santa Clara.

«En un contexto en el que no son pocas las dificultades que enfrenta nuestro pueblo en su vida cotidiana, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para llegar con varias opciones para el disfrute, y ratificar que el pueblo y el gobierno no están de brazos cruzados, sino que siguen impulsando el trabajo de sus organizaciones estudiantiles y su movimiento juvenil, y respaldando todo lo que pueda crear felicidad para nuestros niños, adolescentes y jóvenes», concluyó el primer secretario de la UJC en el territorio.