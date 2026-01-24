Preparados para la defensa con el ejemplo de los hermanos Santamaría

Con la impronta y el ejemplo de los inolvidables hermanos Santamaría, Abel, Haydée y Aldo, el pueblo de Encrucijada fue protagonista del Día Nacional de la Defensa efectuado este 25 de enero en la provincia de Villa Clara .

En la clase de arme y desarme del fusil AKM los participantes aprendieron a usarlo con efectividad. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Desde horas tempranas a través de un plan de aviso a todo el Consejo de Defensa Municipal (CDM) de ese territorio, iniciaron las actividades y ejercicios con la participación de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (Minint), brigadas de producción y defensa, y población en general.

El lanzamiento de granadas estuvo entre las clases combinadas dentro del ejercicio para la defensa. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Idalsis Fabré Machado, presidenta del Consejo de Defensa Municipal (CDM), acompañada por la vicepresidenta, Raquel García Acosta, expuso los pormenores del ejercicio llevado a cabo en las áreas señaladas.

Idalsis Fabré Machado, presidenta del Consejo de Defensa Popular (CDP) de Encrucijada (derecha) acompañada por la vicepresidenta Raquel García Acosta. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El general de brigada Israel Coubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, explicó la importancia de estar bien preparados ante las constantes amenazas del enemigo, por lo cual la ejercicios para la defensa bajo la doctrina conformada por el Comandante en Jefe Fidel Castro de guerra de todo el pueblo, resulta vital e imprescindible en los difíciles momentos que vive la Patria.

Como preámbulo de las actividades de la defensa, la comitiva visitó el museo casa natal de la familia Santamaría Cuadrado, donde apreciaron los objetos originales de la vivienda, así como personales. Allí conocieron más a fondo el origen de los hermanos héroes de la historia que legaron a la posteridad ejemplo de cubanía, patriotismo y fidelidad sin límites.

En el museo casa natal de la familia Santamaría Cuadrado se apareció con profundidad el legado de los hermanos héroes. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Posteriormente, en la zona de defensa de Calabazar de Sagua se realizaron ejercicios combinados compuestos por diferentes actividades como arme y desarme del fusil AKM, lanzamiento de granadas, comunicaciones, entre otras.

Maikel Martínez Rodríguez, jefe del Departamento de la Defensa de Encrucijada. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El teniente coronel Maikel Martínez Rodríguez, jefe del Departamento de la Defensa de Encrucijada, explicó que dentro de las acciones se incluyó la elaboración de productos alimenticios para distribuir en zonas vulnerables y contribuir con la alimentación del pueblo, así como actividades agrícolas y de aporte a la economía.