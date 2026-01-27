Empresa Electromecánica: Un colectivo donde sí se puede

La Empresa Electromecánica, reconocida como la sala de urgencias de Villa Clara por su rápida respuesta ante averías en conductoras y su protagonismo en obras hidráulicas, incursiona en la ejecución de 18 viviendas, a partir de contenedores en desuso, con el compromiso de concluir cuatro este mes y avanzar con el resto en febrero.

El ingeniero Domingo Ocaña Piedra, a cargo del diseño y planos de la Casa de Abuelos, a partir de contenedores en desuso, constata los avances de la instalación dedicada a los jubilados. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Para conocer detalles sobre la experiencia que ha prendido en varias provincias cubanas como una alternativa al problema de la vivienda, Justo Rodríguez Gattorno, al frente de la entidad, ofreció detalles sobre la encomienda.

«Tenemos una brigada al frente de la iniciativa; sin embargo, no siempre contamos con los recursos disponibles para abaratar los costos de su ejecución. Ello limita avanzar a un mayor ritmo para entregar viviendas a más corto plazo, pero existe mucha disposición para seguir adelante», expresó.

En la principal nave techada de la instalación, los contenedores aguardan por su intervención, donde soldadores y otras fuerzas proceden al revestimiento de las paredes interiores, la ubicación de puertas y ventanas, y la instalación de las redes eléctricas e hidrosanitarias, para transformar las estructuras metálicas en casas decorosas con sala comedor, dos cuartos, baño y patio de servicio.

Un hogar para los abuelos

La Empresa Electromecánica no solo resulta pionera en la construcción de viviendas con contenedores, sino que con igual tecnología erige en sus predios la primera Casa de Abuelos de su tipo, que acogerá a trabajadores jubilados de esa entidad y la comunidad situada en su entorno.

Los planos y diseños de la obra estuvieron a cargo del ingeniero mecánico Domingo Ocaña Piedra, quien se reincorporó al trabajo luego de jubilarse, para continuar su labor de proyectista, además de impartir clases a las nuevas generaciones de ingenieros, soldadores y paileros.

«Cuando concluya la Casa de Abuelos, los jubilados tendrán la oportunidad de trasmitir sus conocimientos y experiencias a los especialistas más jóvenes, y apoyar el organopónico para sentirse socialmente útiles. La instalación contará con un comedor, área de estar y posta médica, que extenderá sus servicios a los trabajadores activos.

«Dispondrá, además, de un área para la práctica de ejercicios, así como un columpio, sillones, sillas y mesas, todo fabricado aquí. Se trata de pagar con amor sus contribuciones a la Empresa Electromecánica.

«Actualmente, la Casa de Abuelos avanza sin contratiempos. El proyecto está a disposición de aquellas entidades que quieran hacer algo similar en sus predios», destacó Domingo.

Sin descuidar el compromiso con Villa Clara, la Empresa Electromecánica está enfrascada en la reparación de las plantas de asfalto del país, y continúa su incursión en obras hidráulicas, además de incorporar a otros clientes, como la Empresa de Servicios Comunales de Sancti Spíritus, en los empeños por reparar el incinerador para ofrecer ese servicio a los familiares de personas fallecidas.

La entidad cuenta con un programa de trabajo abarcador, que incluye la rehabilitación de hospitales y obras sociales, aun cuando la inestabilidad con el suministro de combustible limita dedicarse a otras tareas no menos importantes, en una entidad con presencia en toda Cuba.

Ante este escenario, aplican alternativas para mantener en alto los indicadores económicos y salarios, y evitar el éxodo obrero hacia otras labores mejor remuneradas.

Economía circular en función del autoconsumo del comedor obrero

La médico veterinaria Aracelis Machado Hurtado, ya jubilada, recuerda el momento en que decidió incorporarse a la Empresa Electrómecanica, luego de la creación de un módulo pecuario para el autoconsumo del comedor obrero.

«El módulo pecuario garantiza el menú del comedor obrero y aporta alimentos a la casita infantil Futuros Constructores», destacó la médico veterinaria Aracelis Machado Hurtado. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Su experiencia en la Empresa Pecuaria La Vitrina, así como en la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (Ecoing-25), y la Empresa Labiofam, donde culminó su vida laboral, le permitieron asumir la tarea.

«Fue la idea de Justo y del Consejo de Dirección, de crear un módulo pecuario. Hablaron conmigo y aquí estoy. Previo a este momento, Electromecánica solicitó tierras para el autoconsumo, y mantiene una producción cooperada con un campesino y su familia en la zona conocida como Ranchuelito en Manicaragua.

«Allí cosechamos granos, maíz y viandas. En picos de cosecha movilizamos a los trabajadores. También pretendemos sembrar fruta bomba y otros cultivos de ciclo corto, para ayudar al menú del comedor. A ello se suma el organopónico que garantiza los condimentos y la ensalada.

«Comenzamos a soñar que podíamos lograr muchas cosas. Entonces, pensamos en una economía circular donde aprovecharlo todo y hacer sostenible la actividad en el tiempo.

«En junio adquirimos los primeros cerdos procedentes de la Empresa Porcina, y luego incorporamos otros diez. Los alimentamos con pienso criollo procesado con maíz, yuca y plátano cosechado en la finca. Al preparado le añadimos harina de pescado elaborada con restos de las producciones de Empresa Pescavilla, para aportarle proteínas. Así, logramos en diciembre que los cerdos tuvieran el peso adecuado para sacrificarlos y proceder a su venta a los trabajadores a un precio módico. Este año conseguimos otros 20 lechones y seleccionamos cuatro hembras reproductoras para continuar el ciclo y tener carne fresca en diciembre.

«Para fabricar los piensos contamos con molinos de martillo y otros implementos fabricados aquí. Iniciamos también la cría de carneros de ceba, conejos y gallinas ponedoras en función del menú del comedor. Facilitamos alimentos a trabajador enfermos y sus familiares.

«Practicamos la lombricultura para optimizar las tierras de la finca y el organopónico, además de introducir productos de Labiofam y otros centros de investigaciones. El proyecto tiene solo seis meses de vida y ya se palpan resultados. También apoyamos con alimentos la casita infantil Futuros Constructores erigida por Electromecánica para niños de madres trabajadoras».

Electromecánica mantiene estrechos vínculos con la comunidad donde está situada, y los fines de semana elaboran caldosa para su venta a vecinos del reparto Manuelita, además de facilitar el almuerzo y comida de ancianos residentes en su entorno, a precios módicos.

Asegurar el relevo

El ingeniero eléctrico Alexander Hernández Pérez, director de operaciones de Electromecánica, graduado en el año 2012 en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, se siente realizado en la entidad que le ha dado la oportunidad de ejercer su profesión.

«Electromecánica es una escuela para las nuevas generaciones que han venido a engrosar su colectivo. La dirección y Consejo de Dirección es un ejemplo de consagración, y nos ha dado la oportunidad de hacer realidad nuestros proyectos de vida.

«Aquí comencé con las brigadas de montaje. Luego pasé por varias áreas. Fui jefe de montaje y jefe técnico. Al convertirse en empresa la Unidad Empresarial de Base, asumí la dirección en el área de operaciones. Aquí la juventud se siente realizada y atendida.

«Como en otros lugares, siempre hay fluctuación de la fuerza laboral, pero la atención a los trabajadores, a jubilados y todo el personal, es excelente.

«Al igual que a otros jóvenes, Electromecánica me entregó una vivienda como estímulo a nuestro quehacer en tiempos que exigen de muchos sacrificios».

Jóvenes de la estirpe de los ingenieros Yadir Ríos Álvarez, Yadelis Pérez Pedraza, y Alexander Hernández Pérez (de izquierda a derecha), aseguran el relevo de la Empresa Electromecánica. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Escudo de Armas para un colectivo Vanguardia Nacional

La entidad ostenta la condición de colectivo Vanguardia Nacional por 15 años consecutivos y la bandera de Proeza Laboral, otorgados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción.

Tras el paso del huracán Melissa por las provincias orientales, sus hombres no vacilaron en marchar hacia el oriente cubano para ayudar a las brigadas de eléctricos a componer y levantar las torres de la línea de 110 mil voltios, derribadas por los fuertes vientos, que impedían devolver el servicio a las familias damnificadas.

En reconocimiento a su constancia el colectivo mereció el Escudo de Armas, máxima condecoración que otorga el Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara a entidades con un relevante desempeño, que fuera entregada las autoridades del Partido y Gobierno en el acto provincial en Placetas por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.

Sobre la entrega del distintivo, su director, Justo Rodríguez Gattorno, mostró su satisfacción de poder hablar con orgullo de la empresa estatal socialista, capaz de salir adelante aún en medio de circunstancias difíciles, con trabajo, unidad y exigencia, como muestra de que sí se puede.