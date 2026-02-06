Tabacaleros villaclareños donan 48 estaciones fotovoltaicas para garantizar vitalidad de servicios imprescindibles

Productores tabacaleros de Villa Clara decidieron donar 48 modernas estaciones fotovoltaicas a partir del llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de jamás rendirnos ante el genocidio imperial.

Así trascendió durante un encuentro de estos hombres y mujeres incansables con Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara y Milaxy Yanet Sanchez Armas, gobernadora del territorio .

«Este gesto de patriotismo de nuestros productores tabacaleros beneficiará centros vitales de toda la provincia, como policlínicos, hogares maternos y de ancianos, funerarias, hospitales y casos muy puntuales que requieren altas dosis de sensibilidad humana», explicó Morfa González.

Otros actores económicos estatales , Mipymes, trabajadores por cuenta propia y Proyectos de Desarrollo Local ya confirmaron que se sumarán a la iniciativa, aseguró Sánchez Armas, al tiempo que reconoció la fibra del alma que caracteriza a las cubanas y cubanos, cuando se trata de «vencer siempre sin importar retos inmensos».

Los vegueros villaclareños recientemente contribuyeron a la reparación integral del Hospital Pediátrico «José Luis Miranda» , un centro asistencial que presta disímiles servicios especializados a la región central del país .

La impermeabilización total de la cubierta, la colocación de equipos de clima, la restauración y sustitución de carpintería y mobiliarios, la pintura de salas y espacios comunes, cuentan entre las acciones principales acometidas en el Pediátrico, las cuales ascendieron a 10 millones de pesos, una cifra que se traduce en amor y esperanza, al decir de los propios tabacaleros.