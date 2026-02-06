Tabacaleros villaclareños donan 48 estaciones fotovoltaicas para garantizar vitalidad de servicios imprescindibles

«Este gesto de patriotismo de nuestros productores tabacaleros beneficiará centros vitales de toda la provincia, como policlínicos, hogares maternos y de ancianos, funerarias, hospitales y casos muy puntuales que requieren altas dosis de sensibilidad humana».

(Foto: Tomada del portal Soy Villa Clara)
Tomado del portal Soy Villa Clara
06 Febrero 2026

Productores tabacaleros de Villa Clara decidieron donar 48 modernas estaciones fotovoltaicas a partir del llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de jamás rendirnos ante el genocidio imperial. 

Así trascendió durante un encuentro de estos hombres y mujeres incansables con Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara y Milaxy Yanet Sanchez Armas, gobernadora del territorio .  

«Este gesto de patriotismo de nuestros productores tabacaleros beneficiará centros vitales de toda la provincia, como policlínicos, hogares maternos y de ancianos, funerarias, hospitales y casos muy puntuales que requieren altas dosis de sensibilidad humana», explicó Morfa González. 

Otros actores económicos estatales , Mipymes, trabajadores por cuenta propia y Proyectos de Desarrollo Local ya confirmaron que se sumarán a la iniciativa, aseguró Sánchez Armas, al tiempo que reconoció la fibra del alma que caracteriza a las cubanas y cubanos, cuando se trata de «vencer siempre sin importar retos inmensos». 

Los vegueros villaclareños recientemente contribuyeron a la reparación integral del Hospital Pediátrico «José Luis Miranda» , un centro asistencial que presta disímiles servicios especializados a la región central del país .

La impermeabilización total de la cubierta, la colocación de equipos de clima, la restauración y sustitución de carpintería y mobiliarios, la pintura de salas y espacios comunes, cuentan entre las acciones principales acometidas en el Pediátrico, las cuales ascendieron a 10 millones de pesos, una cifra que se traduce en amor y esperanza, al decir de los propios tabacaleros.

