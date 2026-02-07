Villa Clara fortalece su capacidad defensiva

En el marco del Día Nacional de la Defensa, la provincia de Villa Clara desarrolló otra jornada de preparación combativa. Los consejos de defensa municipales, provincial y de zona desplegaron ejercicios prácticos con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y garantizar la preparación de la población en el concepto de la guerra de todo el pueblo.

(Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)

Entre las actividades más destacadas se encuentran los ejercicios territoriales de defensa en los municipios de Santo Domingo y Corralillo, así como acciones de combate organizadas por el Consejo de Defensa Municipal de Santa Clara.

En el Centro de Estudios de la Región Operativa de Villa Clara se realizaron clases combinadas que abarcaron diversas áreas: tiro práctico, evacuación sanitaria en combate, comunicaciones militares, empleo de cohetes reactivos, defensa contra drones, manejo de armamento, colocación de minas, protección contra armas de exterminio en masa, trabajo con explosivos y lanzamiento de granadas. También se efectuaron ejercicios de triangulación y tiro con calibres reducidos, para reforzar la preparación técnica de los participantes.

(Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)

Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Santa Clara, subrayó que estas prácticas «son de vital importancia, porque permiten que el personal se prepare en tiempo real y adquiera conocimientos sobre el uso del armamento. En el contexto internacional complejo que vivimos, es fundamental que la población esté informada y preparada».

Las actividades, que se desarrollan cada sábado como parte de los Días Nacionales de la Defensa, buscan integrar a toda la ciudadanía en la preparación militar y consolidar la capacidad defensiva del territorio.