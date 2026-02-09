Comparecencia especial de los organismos e instituciones de Villa Clara

A partir de este martes, representantes de varios organismos e instituciones comparecerán en el programa Radio Revista W, de la emisora CMHW, para ofrecer información acerca de las medidas que han adoptado para enfrentar el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y garantizar los principales servicios a la población.

El segmento de información será conducido por el periodista Abel Falcón y se ha dispuesto de la siguiente manera:

📆 Martes 10: Empresa Provincial Productora de Alimentos (EPPA) / Comercio.

📆 Miércoles 11: Transporte / Salud

📆 Jueves 12: Empresa Eléctrica / Recursos Hidráulicos (incluyendo Acueducto)

📆 Viernes 13: Bandec, BPA y la ONAT

📆 Lunes 16: Educación general y las universidades

📱 Se mantendrá activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.