Preparación logística en el Día de la Defensa

El Día Nacional de la Defensa comenzó este viernes 20 de enero en Villa Clara, con una introducción del Consejo de Defensa Provincial, encabezada por Susely Morfa González y Milaxys Yanet Sánchez de Armas, presidenta y vicepresidenta de este órgano, respectivamente.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

«Hoy se están preparando al menos dos zonas de defensa en cada municipio. Estamos vinculando estratégicamente a los jóvenes a los días de preparación de la defensa territorial. Para que la guerra de todo el pueblo sea efectiva, todos debemos prepararnos con la defensa de la Patria como prioridad», expresó Morfa González.

La Región Militar Villa Clara prosiguió con un ejercicio de tiro, con presencia del Consejo de Defensa. Participaron, además, unidades de infantería y el ejército juvenil del trabajo.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Combatientes de la defensa aérea desarrollaron una clase sobre el aseguramiento logístico de las pequeñas y medianas unidades en condiciones de campaña. La labor se desarrolló en tres temas principales: organización de la alimentación, puesto médico y punto de combustible.

En momentos de tensión, toda preparación cobra gran significado. Todos los municipios continúan desarrollando ejercicios enfocados en asegurar la seguridad del pueblo.