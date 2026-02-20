Sistemas fotovoltaicos benefician a educadores villaclareños

A Belkis, Yoel y María Teresa les cambió por completo la rutina doméstica luego de ser seleccionados para adquirir —con facilidades de pago— e instalar en sus viviendas sistemas fotovoltaicos que les permiten aprovechar la anergía renovable cuando falta la electricidad en sus circuitos.

Amor en tiempos duros

Belkis Aimée Fernández Mederos, con 38 años de experiencia, ha dedicado su vida al trabajo con niñas y niños. Labora en el círculo infantil Hermanos Díaz, del Consejo Popular Vigía-Escambray, y es una de las educadoras beneficiadas con la instalación de un sistema fotovoltaico de 800 W en su vivienda.

A su apartamento, ubicado en el Reparto Escambray, ya llegó esa bendición que le permite, en horas de apagón, encender luces, ver la televisión y recibir el aire de un ventilador.

Belkis Aimée Fernández Mederos, trabajadora del círculo infantil Hermanos Díaz y residente en el reparto Escambray. (Foto: Dalia Reyes Perera)

Belkis vive con la sencillez de las almas nobles y la sentencia martiana de que «las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea a uno pasar. Se es bueno porque sí, porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien».

Por eso agradece al Gobierno cubano por esta medida que inicialmente favorece a educadores y hombres y mujeres de la salud, y agradece también al colectivo que la escogió entre tantos trabajadores con virtudes más que suficientes para merecer este beneficio.

Belkis tiene la Distinción por la Educación Cubana y ha sido evaluada de Muy Bien por su desempeño. Es la tutora de las alumnas de cuarto año de la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, atiende un círculo de interés pedagógico y ayuda a captar a las nuevas generaciones, a quienes despierta la vocación para esta especialidad difícil y bella. Méritos que la enaltecen ante sus compañeras y compañeros de labor.

«Estoy muy feliz y agradecida, mi esposo labora en la universidad médica y juntos compartimos esta alegría. Es un gesto hermoso del Estado cubano que nos tengan en cuenta a los trabajadores de la educación y la salud. Mi vida hoy es diferente y hasta ayudo a los vecinos con un poquito de luz. Ellos se sienten muy orgullosos. Gracias, también, a los técnicos de Copextel, que se ocuparon de la instalación de este sistema en mi hogar», declaró.

La vida me ha cambiado

Yoel Rodríguez Perdomo, administrador de cocina en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, vive en Pasaje Nazareno, entre Alemán y Central, en Santa Clara y ya dispone en su casa de un sistema fotovoltaico portátil de 1200 W, gracias a la misma medida del Gobierno cubano.

Hoy, cuando se recrudece el bloqueo y el cruel cerco petrolero del imperio, y la falta de fluido eléctrico impacta a toda la nación por el desabastecimiento de combustible, esta decisión es un acto de fe que aplauden muchísimos cubanos.

Desde hace 15 días, cuando los técnicos de Copextel instalaron el equipo en su casa, aunque se vaya la corriente, Yoel puede calentar los alimentos, encender las luces necesarias, ver el televisor y refrescarse con el ventilador.

«Estoy muy contento y mis vecinos también. Los ayudo en medio de los apagones para que carguen celulares o enciendan alguna luz. Todo es diferente. Gracias a mi colectivo y al Gobierno cubano por esta decisión en tiempos tan duros. En medio de un escenario tan complejo, la vida cambia. Puse una luz en el exterior y cuando se va la corriente, conversamos y pasamos los momentos más duros como una gran familia», comentó.

Yoel tiene reconocimientos, pero prefiere hablar de los méritos de su escuela y su colectivo, y eso lo enaltece. Por eso hoy es feliz y quiere que en un futuro muchos hombres y mujeres de este y otros sectores también sean beneficiados con estos equipos.

Es una alegría inmensa

María Teresa Hernández Enríquez es Máster en Ciencias de la Educación, dirige el Palacio de Pioneros José Luis Miranda e imparte la asignatura de Matemática a los alumnos de 9.º grado en la Escuela Secundaria Básica Fe del Valle.

María Teresa Hernández Enríquez, directora del Palacio de Pioneros José Luis Miranda, profesora de la escuela secundaria Fe del Valle y residente en el reparto Bengochea. (Foto: Dalia Reyes Perera)

Le sorprendió la noticia de que fue la seleccionada, por sus méritos, para colocar en su hogar, ubicado en el reparto Bengochea, de Santa Clara, un sistema fotovoltaico que podría adquirir con facilidades de pago, a través de un crédito del Banco Popular de Ahorro.

Vive con su esposo y su madre de 82 años y hoy no tiene cómo agradecer al Gobierno cubano. «Ya podemos comer la comida caliente. Trabajamos mucho, llegamos tarde a la casa y ahora todo es diferente: podemos ver el Noticiero, la novela.

«Mis vecinos están tan contentos como yo, porque pueden calentar la comida a sus familiares adultos mayores y les facilitamos que carguen celulares. Mi mamá ahora puede escuchar la radio. Es beneficioso para todos», dijo emocionada.

Reconoce que es una medida favorable para sectores muy sensibles, y suscribe: «Ojalá puedan llegar estos beneficios para otros trabajadores. Se siente una alegría inmensa, de verdad que se funden muchos sentimientos y solo podemos decir: ¡Gracias!». (Dalia Reyes Perera)