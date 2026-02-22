Constatan máximas autoridades villaclareñas recuperación del polo platanero de Quemado de Güines

Estas fértiles tierras se benefician del parque solar fotovoltaico Caguagua, uno de los primeros instalados en esta central geografía con una capacidad de generación de 6.6 MW, lo que permite que no se detenga el riego en la mayoría de las 14 máquinas con que cuentan las famosas plantaciones de plátano, yuca, boniato, frijol y maíz en los llamados pozos de Lugardita. \

Allí las máximas autoridades villaclareas, constataron cuánto avanza la recuperación de más de 500 hectáreas en todo el territorio, sobre todo en el área de desarrollo de plátano de la granja Margarita.

En este sentido, tanto la gobernadora cómo la secretaria llamaron a aprovechar mucho más las potencialidades de un municipio eminentemente agrícola que está en condiciones de aportar a toda la provincia y al país.

En la finca El Carmen, Sixto Sánchez Sequeira, un experimentado campesino de la zona, explicó cómo se atienden las personas en situación de vulnerabilidad y la higiene de la comunidad.

Más tarde en el consejo popular Carahatas, también en Quemado de Güines, la secretaria y la gobernadora, dialogaron con los hombres y mujeres que laboran en la Unidad Empresarial de Base Cahamar.

Allí se interesaron por el salario de los pescadores y la revitalización de las capturas y procesamiento de langosta, esponja, cobo, cangrejo moro y disímiles especies de escama, destinadas al consumo social y la exportación. (Oscar Salabarría Matínez)