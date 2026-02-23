Trabajadores villaclareños respaldaron la limpieza de hospitales

Hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro y el Pediátrico José Luis Miranda, en Santa Clara, llegaron trabajadores de los sindicatos de Hostelería y Turismo junto al de Energía y Minas, convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), para participar en jornadas voluntarias de higienización y embellecimiento.

Las manos se unieron para transformar espacios donde la salud de los niños depende también de la limpieza. En medio de esa labor, Zulima Barrera Requesen, trabajadora de Cupet, recordó que su colectivo ya había estado en movilizaciones similares durante la COVID, cuando escaseaban personal y oxígeno, «en el hospital infantil sí fue la primera vez que llegamos como grupo, nos concentramos en baños y pasillos, y se percibió el agradecimiento de los padres, ellos reconocieron que sus hijos estarían en un ambiente higiénico».

Las áreas de cuerpo de guardia, respiratorio, nefrología, cirugía, gastro y pediatría fueron atendidas por los afiliados al sindicato de Energía y Minas, según explicó su secretaria provincial, Yaimara Ramos González, quien resaltó que «nuestros trabajadores siempre estuvieron al frente cuando el país lo requirió, en esta ocasión fueron 32 compañeros quienes asumieron la tarea, nos sentimos orgullosos de haber dado el paso al frente».

La dirección médica del hospital pediátrico valoró que la higiene forma parte del tratamiento, y así lo expresó Yusiley Marcelo Harman, vicedirectora de asistencia médica: «la ayuda que recibimos resulta invaluable porque mejora la calidad de la asistencia y el ambiente donde se atienden los niños, no solo se trata de limpiar, también de embellecer los espacios».

La movilización se extendió a toda la semana y a diferentes instituciones, como resaltó Maglin del Sol Martínez, secretaria de la CTC en Villa Clara, «nuestros trabajadores estuvieron en hospitales, consultas, mercados y comunidades en transformación, es nuestra contribución fundamental para preservar la salud del pueblo y mejorar la ciudad».

El sector turístico también se sumó con trabajadores del Hotel Santa Clara Libre, y así lo relató Odalys Martínez Hernández, camarera y secretaria sindical: «trajimos a los que tenían menos ocupación, pero con el mismo compromiso de apoyar en las obras sociales, la limpieza es necesaria y aquí estamos al servicio del centro medico y de la Revolución».

La dirección del Hospital Arnaldo Milián Castro agradeció la presencia de los sindicatos, y su director, Esteban José Ruiz Caraballo, lo resumió con firmeza: «estas tareas se realizan desde hace dos meses en las áreas más vulnerables, como cuerpo de guardia y consulta externa, y se irá extendiendo en la medida de lo posible porque es vital para mantener la higiene en el centro».

El cierre de la jornada dejó más que pasillos relucientes, confirmó que la unión de sindicatos y trabajadores sostuvo la salud pública en momentos de déficit de personal, y que la solidaridad se convirtió en práctica cotidiana para Villa Clara.