El Caracatey, en Santa Clara, reafirma su compromiso revolucionario

En la comunidad santaclareña del Caracatey, se desarrolló en la noche del 23 de febrero un espacio de intercambio donde los vecinos reafirmaron su compromiso con la defensa de la Revolución.

Marelys Viñales Herrería, miembro del secretariado provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), destacó que el encuentro constituyó una oportunidad para ratificar el compromiso con la patria y sus conquistas. Subrayó que las iniciativas de la organización se centran en fortalecer el trabajo comunitario, apoyar a familias vulnerables y potenciar la agricultura urbana y familiar como vía para el autoabastecimiento. «Desde los patios y parcelas demostramos cuánto más podemos hacer para lograr el autoabastecimiento de la comunidad», señaló.

Por su parte, Asiel Aguada Barceló, delegado de la circunscripción 54, presidente de la comisión de servicios de la Asamblea Municipal del Poder Popular y diputado por Santa Clara al Parlamento cubano, transmitió a los vecinos la necesidad de acompañar el proceso revolucionario y condenar el bloqueo económico impuesto a Cuba, el cual afecta directamente la vida cotidiana.

Durante el debate se abordaron temas como la indisciplina social, la red socioeducativa y las dificultades en servicios básicos, como el abasto de agua y la recogida de desechos sólidos. El encuentro incluyó, además, una evaluación de los avances comunitarios, entre ellos la graduación de más de 200 jóvenes de la Facultad Obrera Campesina en los últimos dos años, resultado de políticas sociales que han transformado la vida de los habitantes.

Durante el encuentro se reiteró que el bloqueo económico, comercial y financiero constituye la principal causa de los desabastecimientos que enfrenta la población, desde la falta de transporte y combustible hasta la escasez de medicamentos y productos de primera necesidad. Se expuso cómo estas limitaciones impactan en sectores sensibles como la salud, la alimentación y la energía, afectando a embarazadas, ancianos, niños y a la población en general.

Las organizaciones de base, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la FMC, reafirmaron su papel en la resistencia comunitaria y en la defensa de las conquistas alcanzadas. El llamado fue a mantener la unidad y la creatividad para enfrentar las dificultades, con la certeza de que «Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá».