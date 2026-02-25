Identidad, cubanía y tradición

Este 24 de febrero, la comunidad educativa de la escuela Secundaria Básica José Martí fue testigo de un acto conmemorativo por el 131 aniversario del reinicio de las luchas por la independencia, fecha que recuerda el levantamiento de 1895.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a nuestro Apóstol José Martí y a su destacada labor para la organización y dirección de la llamada guerra necesaria.

Estudiantes ofrecieron lecturas históricas y representaciones danzarias alegóricas a la fecha, mientras que profesores efectuaron una breve reseña del proceso independentista y la importancia de la unidad en la lucha para la soberanía cubana.

Estudiantes de la escuela secundaria básica José Martí, de Santa Clara. (Foto: Kevin Duval Espinosa Pereira)

La actividad estuvo presidida por directivos del centro, docentes y representantes de organizaciones estudiantiles.

Como parte de la visita programada para el homenaje, la invitada María Antonia Cardoso Lima, secretaria ejecutiva de la Sociedad José Martí en la provincia, expresó: «La visión y presencia martianas están reflejadas en todo momento, porque la lucha por la independencia no ha cesado. Triunfamos el 1.º de enero de 1959, pero el imperialismo sigue atacando a través de un terrorismo de Estado que hunde cada vez más al pueblo cubano. No dejaremos que nos arrebaten nuestra libertad, tan difícil y dura de conseguir. Martí está aquí, y nos enseña a vivir y a luchar todos los días».

María A. Cardoso Lima, secretaria ejecutiva de la Sociedad Cultural José Martí en Villa Clara, explicó al estudiantado la significacion histórica que se le concede al reinicio de las luchas por la independencia. (Foto: Kevin Duval Espinosa Pereira)

Guiados por la osadía de los mambises y los ideales martianos, los alumnos de hoy tienen la misión de continuar sus estudios, ya que son los hombres y mujeres del mañana. Identidad, cubanía y compromiso son valores revolucionarios para fomentar en las nuevas generaciones, responsables de continuar esta tradición en tiempos de dificultad.