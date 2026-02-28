Avanza cambio de matriz energética en Villa Clara

Como parte de la estrategia nacional para fomentar el uso de energías renovables y garantizar alternativas sostenibles frente a los desafíos del sistema eléctrico, varios actores económicos e instituciones en la provincia de Villa Clara avanzan en el cambio de la matriz energética.

El sector tabacalero ha sido uno de los más involucrados en este propósito, y una de sus proyecciones sociales, precisamente, tiene que ver con la donación de sistemas fotovoltaicos.

«Nuestros productores, en su conjunto, decidieron donar un grupo de equipos fotovoltaicos para atenuar la situación, fundamentalmente en los policlínicos, en los hogares maternos y de ancianos, así como otras instituciones de la salud», explica Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella.

«Estamos hablando de 52 kits destinados al sistema de salud en la provincia. Son equipos de 6 kiloWatts que, a partir de las instalaciones realizadas y con el apoyo de otras instituciones del territorio, ya hoy están en pleno funcionamiento», comenta.

Subí Pérez detalla que hasta el momento, más de 25 productores en toda la provincia han estado prestos a colaborar en cada uno de los territorios que la integran.

«Pero más allá de estas donaciones, la familia tabacalera también está involucrada en otras obras sociales: desde el pasado octubre, más de 45 productores han contribuido en la reparación y el mantenimiento del hospital provincial infantil», añade.

Pedro Alberto Seijo Sánchez, coordinador del Ministerio de Industrias en Villa Clara, refiere que, desde el punto de vista técnico, se trabaja en función de garantizar la vitalidad de los policlínicos, los bancos y hogares maternos y de ancianos. «En el tema de las comunicaciones también, en las radiobases», destaca.

«Lo importante es que los kits se instalen, funcionen y cumplan con los objetivos sociales previstos, y que, según su potencia o capacidad, se coloquen en el lugar donde puedan ser funcionales, porque no estamos hablando de grandes módulos fotovoltaicos como para un hospital, por ejemplo. Por eso hay que revisar en cada lugar y adecuar el módulo a esa instalación y el servicio que presta», insiste.

«Repito. La velocidad tampoco nos puede cegar. Tenemos que hacer los proyectos y los montajes bien hechos. A veces algunas infraestructuras no tienen un sistema eléctrico adecuado y eso hay que adaptarlo para que no falle. La idea es que montemos e instalemos; pero, sobre todo, que los sistemas funcionen y mantengan su utilidad en el tiempo».

En medio de este proceso, corresponde a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas la capacitación de otros actores que están inmersos en el cambio de la matriz energética.

El Dr. C. Raúl Alberto Pérez Bermúdez, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial, refiere que se han creado aulas especializadas y laboratorios para dar una mejor cobertura en la docencia a las fuentes renovables de energía.

«Hemos trabajado también para ir transformando nuestra universidad en lo que queremos a futuro: una universidad verde. Hoy el centro ya cuenta con una caldera eficiente, y el detalle aquí de la fuente renovable es que se está desarrollando un calentador cilindro parabólico que capta la energía solar y que, por tanto, disminuirá el consumo de combustible fósil que hoy se utiliza en la cocción de alimentos.

«Vale la pena ilustrar lo que hoy tenemos, lo que estamos trabajando y cuál es el futuro. Hoy en la Facultad se está instalado un equipo de 5 kW que permite al Centro de Estudios Energéticos y Territoriales Ambientales tener independencia total de energía. Se está instalando, además, un sistema de 5.5 kW que es híbrido, o sea, fotovoltaico y eólico, y en el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) ya está montado otro de 1 kW para garantizar la preservación de la semilla de la papa, que es vital para la cosecha del tubérculo en la provincia», concluye.