Ejercicio táctico fortalece la preparación del Consejo de Defensa en Villa Clara

El Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara realizó un ejercicio táctico en el Consejo Popular Heriberto Duquesne, municipio Remedios, con el propósito de mostrar cómo se organiza la protección de la población y la defensa territorial en condiciones de guerra o emergencia.

Durante la jornada se escenificaron acciones claves: evacuación y traslado de personas, abastecimiento de agua, aseguramiento para la cocción de alimentos, búsqueda y desarme de minas terrestres, evacuación de niños ante un posible ataque aéreo y una maniobra de enfrentamiento contra tropas contrarrevolucionarias.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Susely Morfa González, subrayó que el reto no es solo garantizar la logística, sino también fortalecer ideológicamente cada demarcación. «Tenemos que llegar a las zonas intrincadas con soluciones concretas: comida, agua, condiciones de vida, y al mismo tiempo reforzar la batalla en las redes sociales como parte de la defensa de la Revolución», señaló.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

En esa misma línea, la vicepresidenta Milaxys Yanet Sánchez de Armas insistió en que el autoabastecimiento resulta vital para sostener tanto a la población como a las tropas. Explicó que «hay que garantizar arroz y producciones esenciales desde la propia zona de defensa, porque en tiempo de guerra no puede quedar sola. La medicina natural también es un recurso importante en ese escenario».

Por su parte, Enrique Suárez, vicepresidente del Consejo de Defensa y director adjunto de la Empresa Agroindustrial Azucarera Heriberto Duquesne, detalló que el ejercicio práctico incluyó la evacuación de la población, el abastecimiento de agua y la elaboración de alimentos, además de la preparación para enfrentar acciones de oposición. «Se realizaron maniobras de evacuación, distribución de agua y alimentos, y se entrenó la respuesta ante posibles acciones contrarrevolucionarias», precisó.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El ejercicio reafirmó el propósito de los Consejos de Defensa: organizar y dirigir la preparación del territorio para garantizar la seguridad, la atención a la población y la cohesión política e ideológica en cualquier escenario.