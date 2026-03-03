Sesiona taller sobre nuevas proyecciones de trabajo en la página web

En momentos en que Vanguardia está abocado a consolidarse como un medio multiplataforma con una edición diaria, y a intensificar los trabajos en los perfiles institucionales de las redes sociales, este lunes 9 de marzo, tuvo lugar en la redacción del periódico una conferencia a cargo de la web máster Rayma Elena Hernández García, donde participaron periodistas y fotoreporteros del medio de prensa provincial.

Actualmente en Vanguardia se vive una nueva era tras la suspensión temporal de la edición de papel, y aunque ya estamos adaptados al teletrabajo y al trabajo a distancia, al que nos obligan las actuales circunstancias, corresponde ahora revolucionar las rutinas productivas y redimensionar los roles en la redacción, para que cada uno de lis profesionales demuestren sus competencias en el nuevo escenario y adquieran mayores habilidades en el uso de las herramientas y narrativas web, que permitan mayor visibilidad y posicionamiento como una multimedia.

La Editora está llamada a repensar la planificación editorial y la agenda mediática, a tono con la diversidad y necesidades informativas de los internautas; captar más seguidores en el sitio web y perfiles de redes institucionales, así como lograr una mayor influencia pública y nuevas formas de gestión que permitan la transformación editorial con contenidos actualizados y multimediales, tanto en los sitios digitales de Vanguardia y Melaíto, como en los perfiles oficiales de Vanguardia de Cuba, en X y Facebook, el canal de WhatsApp, y la cuenta de Juveniles en Instagram.

La acción de superación forma parte de las actividades organizadas en Villa Clara con motivo del Día de la Prensa cubana, cuya jornada de celebración concluirá el 14 de marzo, fecha en que se cumple el aniversario 134 de la fundación del periódico Patria, por José Martí.