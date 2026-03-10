Industrias en Villa Clara: producir y diversificar

La Empresa de Automatización Integral (Cedai), de Villa Clara, es líder en el país en la prestación de servicios integrales. Entre ellos destacan los proyectos técnicos, el suministro de tecnologías y materiales, los montajes, la puesta en marcha, mantenimiento, reparación y asistencia técnica en sistemas automáticos de corrientes débiles y protecciones.

«Cedai tiene una responsabilidad social muy grande», comenta Pedro Alberto Seijo Sánchez, director de esa entidad. «A pesar de la situación tan compleja que se vive, nuestra empresa está inmersa en el bombeo de agua a Santa Clara, en el cambio de la matriz energética y también en dar vitalidad a algunas industrias y policlínicos».

«La experiencia en el cambio de matriz energética que se está impulsando, a nivel de país, tampoco es algo novedoso para Cedai. Pues llevamos años trabajando en eso: desde los primeros sistemas con inyección a la red hasta los que hoy se están instalando, que tienen un nivel de inyección y acumulación», explica Seijo Sánchez.

La Inpud mantiene su producción de juntas para refrigeradores. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Pero más allá de energías renovables, en la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud) Primero de Mayo se labora en función de producir juntas de refrigeradores, envases de plástico, cajas eléctricas y otras producciones alternativas o secundarias.

Con respecto a estas últimas, Maricel Montero Lago, directora de la Inpud, detalla que se están haciendo mesas, ordenadores, colgadores, estanterías. «Casi todas las producciones secundarias no son plásticas, son más bien metálicas. De aluminio».

Montero Lago también menciona los esfuerzos en aras de impulsar la marca Inpud. «A través de un encadenamiento productivo con PDL Gomate, en la producción de electrodomésticos, estamos tratando de desarrollar los productos y ensamblarlos con nuestra propia marca: una muy buena y reconocida en nuestro país».

Manuel Machado Santiesteban, operario A del equipo de transformaciones de plástico en la Inpud, cuenta que su tarea allí consiste en confeccionar las cajas eléctricas de 2x4 que se utilizan en las paredes cuando se construyen las casas. «Al día, la norma de producción es 1350 cajas, pero yo siempre hago entre 1400 y 1600», puntualiza.

En la Inpud se producen diariamente cerca de 800 cubetas de plástico. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Antonio Hernández Meneses acumula en la Inpud 16 años de experiencia y, aunque antes era operario de las máquinas, ahora trabaja como ajustador. Sus responsabilidades incluyen asegurar que las máquinas funcionen correctamente, ajustar y revisar las turbinas y el aceite.

Una de ellas es la máquina de envases, cuya producción incluye cubetas de plástico para almacenar helado u otros comestibles. «En una jornada de trabajo, si la máquina no presenta rotura o si no existe déficit de electricidad, se producen cerca de 800 unidades», añade.

A pocos kilómetros de distancia de la Inpud se encuentra la Empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar Noriega. Allí, su director, el ingeniero Oliver Artiles Vera, destaca: «Seguimos produciendo piezas de repuesto para la industria en general, pero con énfasis en la industria del níquel, la azucarera y del cemento».

Planta Mecánica siempre ha apostado por la industria del níquel, pues ese es, precisamente, su principal cliente. Al respecto, Artiles Vera señala que actualmente continúan proveyéndole de piezas de repuesto, como catalinas para los enfriadores, rodillos y llantas.

La Empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar Noriega sigue produciendo piezas de repuesto a las diferentes industrias del país. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Además, «ahora estamos buscando variantes con temas de maquinado de piezas, piezas pequeñas que pueden servir para los triciclos eléctricos y los de combustión. En el caso de la pailería, podemos hacer rejas, camas, fogones de carbón», agrega.

Eduardo Gutiérrez Iglesias, jefe de área de fundición en la empresa, tiene alrededor de 35 años de experiencia. Dirige otras áreas como plantillería, moldeo, acabado y fusión; pero asegura que «la fundición es, realmente, el corazón de Planta Mecánica».

«De aquí salen casi todos los procedimientos y productos para laborar en las demás áreas. No obstante, en estos momentos también apostamos por hacer hornillas de carbón y fogones industriales que sustituyan la corriente eléctrica», subraya.

Por su parte, la Empresa Industria Cubana del Mueble DUJO en Villa Clara busca variantes de reparaciones de mobiliario en empresas. Raúl González González, director de esa entidad, comenta que más allá de las reparaciones, también incluyen las producciones alternativas en aras de mantener el cumplimiento de los planes productivos y garantizar, asimismo, la estabilidad laboral y salarial de los trabajadores.

Muebles DUJO diversifica su producción con la reparación de mobiliario de empresas. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

(Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

«Estamos haciendo sillas, mesas, estantes, repisas, organizadores, adornos. Todo eso se produce a partir de la recortería de madera. Los productos se ofertan en nuestro punto de venta, tanto para la compra minorista como para la mayorista», explica.

Frente a la inestabilidad de materias primas, la mayoría de estas empresas ha recurrido a la innovación para el uso de otros materiales sin disminuir la calidad, así como a las producciones secundarias que permiten garantizar —al menos— la vitalidad en algunas áreas y servicios.