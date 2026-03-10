Graduación del Diplomado de Periodismo en Villa Clara

El Museo de Artes Decorativas de Santa Clara acogió este 10 de marzo la graduación del Diplomado de Periodismo. En fecha tan cercana al Día de la Prensa Cubana, estos 18 profesionales reciben el título que los acredita como pertenecientes al mejor oficio del mundo.

«Empezamos con una matrícula de 50 estudiantes, muchos con cargos importantes dentro de las instituciones y los organismos con un vínculo muy estrecho con la prensa. No es un secreto la necesidad de periodistas, que tenemos hoy en nuestro sistema de medios públicos, y esta es una de las maneras de nuestra organización para que esos profesionales puedan tomar herramientas claves.

«Pudimos insertar incluso directivos de la prensa sin ningún tipo de habilitación periodística. A pesar de que ellos dirigen un proceso mucho más amplio, es necesario que conozcan los procesos informativos y el trabajo de un periodista. Este diplomado los motiva involucrarse e incluso tenemos graduados con secciones fijas en medios nacionales», comentó Roxana Soto del Sol, presidenta del Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Villa Clara».

En el caso de Ana María Gómez, ya se desempeñaba como locutora y redactora en Radio Arimao. «Este curso me aportó las herramientas que necesito para complementar mi trabajo y poder llegar a la audiencia de la forma más compresible».

La UPEC provincial abrirá la convocatoria para la nueva edición del Diplomado de Periodismo en abril. Todos los interesados en emprender el camino de la prensa son bienvenidos.