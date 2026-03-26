Reconocen a combatientes de la Seguridad del Estado

En la ceremonia, mujeres y hombres con años de servicio y un destacado desempeño en distintas misiones, merecieron la Distinción Servicio Distinguido del Minint.

El aniversario 67 de los órganos de la Seguridad del Estado, constituidos el 26 de marzo de 1959, fue celebrado, este jueves, en la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Mininit) en Villa Clara.

En el acto político cultural —presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y por la de la provincia, Milaxy Sánchez Armas— se rindió homenaje a los combatientes caídos en el cumplimiento de su deber.

Durante la ceremonia, donde estuvo presente el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe de la Jefatura del Minint en Villa Clara, y el teniente coronel Yunier Fernández Liriano, jefe de la Contrainteligencia en la provincia, un grupo de combatientes recibió la Distinción Servicio Distinguido del Minint, como estímulo a los resultados del trabajo y su consagración en las distintas misiones encomendadas. Asimismo, se entregó el carnet del Partido a militantes de reciente incorporación a sus filas.

El acto por el aniversario 67 de la constitución de los órganos de la Seguridad del Estado fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y por la gobernadora Milaxy Sánchez Armas. (Foto: Mariley García Quintana)

Por su parte, la combatiente Evelin Gutiérrez Cruz, a nombre de los condecorados, reconoció a las generaciones de combatientes que con su accionar contribuyeron a preservar las conquistas revolucionarias, convertidos en ejemplo vivo de lo que significa ser un combatiente de la Seguridad del Estado, y de quienes —dijo— aprendió que esta no es una profesión cualquiera, sino una forma de defender la vida y la Patria.

Los Órganos de la Seguridad del Estado fueron creados el 26 de marzo de 1959, poco después del triunfo de la Revolución cubana, por indicaciones del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al fusionarse el Departamento de Investigación del Ejército Rebelde y la inteligencia de la Marina, de conjunto con el órgano similar de la Policía Nacional Revolucionaria, que hasta entonces hacía frente a las acciones contrarrevolucionarias acaecidas en la nación. Surgieron por una necesidad histórica de fortalecer el combate frente a los planes de sabotaje y subversión, y la incursión de aviones piratas en nuestro espacio aéreo, así como para desmantelar las primeras conspiraciones de traidores y campañas de mentiras desde territorio norteamericano.

En los momentos actuales en que el imperialismo renueva sus pretensiones de intervenir en la mayor de las Antillas con métodos más sofisticados y acciones violentas, la labor de estas mujeres y hombres resulta indispensable, para garantizar la seguridad nacional y tranquilidad ciudadana.

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