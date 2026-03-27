Bastión Estudiantil Universitario marca el Día Nacional de la Defensa en Villa Clara

El Bastión Estudiantil Universitario constituyó el eje central de las actividades que este viernes se desarrollaron en Villa Clara con motivo del Día Nacional de la Defensa, una jornada que movilizó a estudiantes, instituciones y comunidades en todo el territorio.

(Foto: Arelys María Echevarría Rodríguez / ACN)

Desde horas tempranas, jóvenes de las universidades villaclareñas protagonizaron un recorrido en bicicleta hasta el Centro de Estudios de la Región Operativa, donde realizaron prácticas de combate como parte de su preparación.

(Foto: Arelys María Echevarría Rodríguez / ACN)

(Foto: Arelys María Echevarría Rodríguez / ACN)

En paralelo, se ejecutaron ejercicios tácticos territoriales en los Consejos de Defensa orientados a fortalecer la capacidad de respuesta de las zonas de defensa. En Sagua la Grande, la Empresa Electroquímica acogió un ejercicio especializado sobre la protección de la población y el manejo de medios que representan riesgo biológico, reafirmando la importancia de la preparación integral ante cualquier contingencia.

La jornada incluyó además ejercicios de tiro y clases integrales en el Centro de Estudios de la Región Operativa, así como actividades en la Facultad de Cultura Física y la.sede pedagógica de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, donde los universitarios participaron activamente.

(Foto: Arelys María Echevarría Rodríguez / ACN)

En los municipios, los estudiantes replicaron estas acciones, garantizando que la preparación llegue a cada territorio y que los jóvenes sean protagonistas en la defensa.